52 لاعبة في مهرجان «طائرة الشارقة للمرأة»

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم نادي الشارقة الرياضي للمرأة مهرجاناً ناجحاً لكرة الطائرة بالصالة الرئيسية بمقر نادي الشارقة الرئيسي، بإشراف الدكتور كريم بن عياد، المدير الفني للعبة في النادي ومتابعة أعضاء الكادر الفني والإداري.

ضم المهرجان 52 لاعبة، 28 من لاعبات تحت 19 سنة بالفرع الرئيسي، و24 من لاعبات تحت 15 سنة بفرع الشرقية، المهرجان هو الخامس الذي نظمه النادي هذا الموسم للاعبات الكرة الطائرة في النادي، في كل من خورفكان والفرع الرئيسي بالشارقة.

من جهته، أكد الدكتور كريم بن عياد، المدير الفني للكرة الطائرة بالنادي، سعادته الكبيرة بنجاح المهرجان، وقال كان المهرجان فرصة لتقييم اللاعبات وتقييم المدربات والتعرف على مدى تطور المستوى الفني.

وأضاف: المهرجان كان موجهاً لفئة النخبة «تحت 19 سنة» وفئة الناشئات «تحت 15 سنة».

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