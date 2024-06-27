أوسيك يتخلى عن حزام الاتحاد الدولي للملاكمة

المصدر: لندن - أ ف ب

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قال الأوكراني أولكسندر أوسيك إنه سيتخلى عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة «آي بي أف» بعد أسابيع فقط من حصوله على لقب بطل العالم للوزن الثقيل الموحّد. وأحرز ابن الـ37 عاماً في 19 مايو أوّل لقب عالمي موحّد للوزن الثقيل في 25 عاماً، بتغلّبه على البريطاني تايسون فيوري بقرار منقسم من القضاة.

وجمع الأوكراني بين حزام الاتحاد الدولي للملاكمة «آي بي أف» والمنظمة العالمية للملاكمة «دبليو بي أو» والرابطة العالمية للملاكمة «دبليو بي أيه» والمجلس العالمي للملاكمة «دبليو بي سي» عندما تغلّب على فيوري في السعودية.

وبعد اتخاذ القرار بتجديد المنازلة مع فيوري في ديسمبر المقبل وفي الرياض مجدداً حسب ما أفاد نهاية الشهر الماضي تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، فلن يكون أوسيك في وضع يسمح له بالدفاع عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة ضد البطل المؤقت والمنافس الإلزامي البريطاني دانييل دوبوا.

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