«عالم دبي للرياضة» يجذب 300 ألف زائر في نسخته الـ 14

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أقيم أول من أمس الافتتاح الرسمي للدورة الرابعة عشرة من عالم دبي للرياضة، الفعالية الرياضية الرائدة، التي ينظمها سنوياً مركز دبي التجاري العالمي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.

ويشتمل عالم دبي للرياضة الذي يتوقع أن يجذب أكثر من 300 ألف زائر على عدة أنشطة رياضية متنوعة تناسب مختلف الأعمار والقدرات البدنية، التي تقام يومياً من الساعة 8 صباحاً حتى 12 منتصف الليل لغاية 8 سبتمبر المقبل على 40 ملعباً تمتد على مساحة 300 ألف قدم مربعة، ما يجعل عالم دبي للرياضة أكبر وجهة داخلية للرياضة واللياقة البدنية في المنطقة.

وحضر الافتتاح الرسمي للنسخة 14، سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وماهر عبد الكريم جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، وديل إليس، بطل دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية السابق، ورانفيجاي سينغا، الممثل الشهير ومقدم البرامج التلفزيونية، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي ومجموعة من الرياضيين.

وكشفت اللجنة المنظمة لعالم دبي للرياضة عن توفير خدمة حجز الملاعب ضمن 10 رياضات أساسية وهي كرة القدم، وكرة السلة، والبادل، وتنس الطاولة، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والكريكيت، والتنس، والتيكبول، والبيكل بول، إضافة إلى المخيّمات الصيفية والأكاديميات الرياضية، و«عالم دبي للأطفال» والذي يضم منطقة ألعاب ومغامرات خاضعة للإشراف، وترامبولين، ومنزلقات هوائية عملاقة، وركناً للفنون والمشغولات اليدوية التي تمنح الأطفال ساعات من المرح.

ويمكن للزوار استخدام صالة الألعاب الرياضية مجاناً، إضافة إلى الأنشطة العائلية مثل الفوسبول وألعاب الفيديو، وغيرها.

وأكد سعيد حارب الدور الكبير الذي يلعبه عالم دبي للرياضة في تحفيز أفراد المجتمع في ممارسة الرياضة خلال فصل الصيف وجعلها أسلوب حياة، وقال: يواصل عالم دبي للرياضة منذ انطلاقته النمو والتطور ليعزز مكانته كفعالية رياضية رائدة على مستوى المنطقة تجمع مختلف فئات المجتمع خلال موسم الصيف وتدعم أسلوب الحياة الصحي والنشط بين جميع سكان دبي وزوارها.

من جهته، أكد ماهر عبد الكريم جلفار، أن النسخة الجديدة من عالم دبي للرياضة اكثر تنوعاً وتستهدف مختلف الفئات العمرية، متوقعاً أن يستقطب عالم دبي للرياضة هذا العام أكثر من 300 ألف زائر بحكم أن الدورة الجديدة أقل امتداداً زمنياً من النسخة الماضية التي أقيمت على مدار 3 أشهر، وقال: يسرنا أن نكشف مع انطلاق الدورة عن مجموعتنا الأكبر والأكثر تنوعاً من الأنشطة الرياضية والفعاليات المخصصة لتعزيز تفاعل كافة فئات المجتمع. ونركز في دورة هذه العام بشكل خاص على الشمولية وتوفير الأنشطة والفعاليات للجميع لضمان مشاركة كافة أفراد المجتمع واستمتاعهم بأنشطة اللياقة البدنية خلال موسم الصيف.

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