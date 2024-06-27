وزارة الاقتصاد و«لاليغا» تطلقان «مختبر مكافحة القرصنة»

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، لإطلاق مشروع إنشاء «مختبر مكافحة القرصنة» لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر والمحتوى الإبداعي في دولة الإمارات، وتطوير التكنولوجيا والأدوات الرقمية للكشف عن الاستخدام غير القانوني للمحتوى الصوتي والمرئي، حيث سيقام هذا المشروع في مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم، وستعمل الوزارة والرابطة على تنفيذ المشروع بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وقع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وخافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام.

من جهته، أكد عبدالله آل صالح، حرص دولة الإمارات على تطوير منظومة متكاملة للملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، وبناء بنية تشريعية لها هي الأكثر مرونة وتنافسية على المستوى الإقليمي والدولي، بما أسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال الإبداعية والمبتكرة، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، والمجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.

في حين، قال خافيير تيباس: «نحن سعداء بتوقيع هذه الشراكة مع وزارة الاقتصاد، حيث تمثل أهمية كبرى في تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية وسوف تؤدي دوراً بارزاً في مكافحة أنواع الاختراقات والتهديدات التي تقف أمام نمو هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة، كما تقدم دولة الإمارات نموذجاً رائداً في تطوير وتنمية أنشطة ومجالات الملكية الفكرية».

بدوره أشار عبدالله بالهول، إلى أن حماية الملكية الفكرية تعد من الركائز الأساسية لدفع عجلة الاقتصاد القائم على المعرفة، مشيراً إلى الدور الريادي الذي تؤديه دولة الإمارات ودبي في هذا الإطار، بفضل مكانتهما المرموقة كوجهة عالمية رائدة للإبداع. وقال: أسهمت مجموعة تيكوم، من خلال مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لها مثل مدينة دبي للإعلام، في توفير بيئات أعمال متكاملة تعود بالفائدة على ذوي المواهب الأكثر إبداعاً حول العالم. ونجحت المجموعة في استقطاب الشركات العالمية وأفضل المواهب المتميزة في ستة قطاعات استراتيجية، بفضل ما تتميز به دولة الإمارات ودبي من مقومات وبنية تحتية متطورة مدعومة بالأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة للابتكار والنمو.

وأضاف: يضم قطاع الإعلام التابع لمجموعة تيكوم أكثر من 3500 عميل ضمن مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج، «حيث تتوافق أهدافنا مع الاستراتيجيات الحكومية ذات الرؤية المستقبلية مثل رؤية «نحن الإمارات 2031» الوطنية وأجندة دبي الاقتصادية D33».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز