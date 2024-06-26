«الرياضات الإلكترونية» في نهائيات الدوري الخليجي بالرياض

المصدر: دبي - البيان

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يشارك المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية في نهائيات «الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية 2024»، التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، خلال الفترة من 27 إلى 28 يونيو في الرياض، حيث سيتنافس المتأهلون للفوز ببطولتي روكيت ليج – Rocket League، واللعبة الشهيرة عالمياً القبضة الحديدية «تيكن 8»، ويبلغ مجموع جوائزها المالية 150 ألف دولار أمريكي.

ويترأس سعيد علي الطاهر، الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية بعثة المنتخب الوطني، التي تضم الإداري محمد البنا، ولاعب المنتخب الوطني سلطان راشد، الذي سيشارك في منافسات القبضة الحديدية، وتعد بطولة الدوري الخليجي المسابقة الأحدث في عالم الرياضات الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتنافس فيها نخبة المحترفين، وأبرز الأندية من 6 دول عبر سلسلة من المواجهات الحماسية.

وأكد الطاهر، أن المشاركة في الدوري الخليجي من أهم الاستحقاقات، التي تتصدر أجندة منتخبنا الوطني في الوقت الحالي.

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