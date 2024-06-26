يوسف صنقور وصيف مونديال القفز بالمظلات في سلوفينيا

المصدر: دبي - وام

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فاز يوسف حيدر صنقور، لاعب منتخب الإمارات للقفز بالمظلات، بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للقفز الحر بالمظلات، التي أقيمت منافساتها بمدينة بليد بسلوفينيا بمشاركة 224 متسابقاً يمثلون 45 فريقاً من مختلف أنحاء العالم.

وأكد نصر حموده النيادي، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، أن الإنجاز الذي حققه نجم الإمارات وسط منافسة قوية من أبطال اللعبة في العالم، يجسد التطور الكبير للاعبي منتخب الإمارات وقدرتهم على تحقيق أفضل النتائج في البطولات كافة، بفضل الدعم الذي تحظى به اللعبة من القيادة الرشيدة.

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