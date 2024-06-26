الإيطالي ميليوتزي يستعيد ذاكرة ألقاب «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - البيان

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استعاد اللاعب الإيطالي جويدو ميليوتزي ذاكرة التتويج بالألقاب في جولة دي بي ورلد للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، بدعم من موانئ دبي العالمية، ليحقق أول ألقابه منذ 637 يوماً، عقب فوزه في بطولة «كيه إل إم» الهولندية المفتوحة، التي أقيمت في الملعب الوطني في أمستردام.

جاء فوز ميليوتزي بعد ماراثون طويل، إذ انتهت الجولة الرابعة الأخيرة، بتساويه مع الإنجليزي جو دين، والسويدي ماركوس كينولت، برصيد 11 ضربة تحت المعدل لكل لاعب، ما جعل الثلاثي يحتكم لجولة فاصلة أولى، انتهت بتعادلهم مجدداً برصيد 4 ضربات تحت المعدل، ثم تفوق الإيطالي في الجولة الفاصلة الثانية، بتسجيله 4 ضربات تحت المعدل، مقابل 5 ضربات تحت المعدل لمنافسيه.

وبهذا الانتصار، اقتحم الإيطالي ذو الـ 27 عاماً، قائمة العشرة الأوائل «توب 10»، في الترتيب الصادر اليوم لـ «السباق إلى دبي» من رولكس، بعدما تقدم 22 خطوة، ليصبح بالمركز الثامن، بإجمالي 1,129 نقطة هذا الموسم.

واستفاد الإنجليزي دين من حلوله بالمركز الثاني، ليتقدم بدوره 29 خطوة، ويصبح بالمركز 30 في ترتيب «السباق إلى دبي» من رولكس، برصيد 646 نقطة، كما تقدم السويدي كينولت 100 خطوة، ليصبح بالمركز 81، برصيد 317 نقطة.

وتشهد روزنامة جولة دي بي ورلد للغولف، إقامة 44 بطولة في 24 دولة حول العالم هذا الموسم، على أن يكون ختام الموسم الحالي للجولة التي تطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، بضيافة الإمارات، مع نظام متجدد، عبر بطولتين على التوالي في شهر نوفمبر من العام الجاري، مع بطولة أبوظبي في نادي ياس لينكس، بمشاركة أفضل 70 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي»، ثم بطولة جولة دي بي ورلد في عقارات جميرا للغولف، بمشاركة أفضل 50 لاعباً.

ويشهد الموسم الحالي إقامة خمس سلاسل دولية، لكل منها هويتها الخاصة هذا الموسم في جولة دي بي ورلد، ولكل سلسلة بطلها الخاص، الذي سيكسب في كل منها 200 ألف دولار، من مجموع مكافآت مالية إضافية تبلغ مليون دولار أمريكي. وسيتأهل أبطال كل سلسلة إلى بطولات سلسلة «باك 9»، قبل أن يختتم الموسم، بعد أن يطوف العالم، تحت عنوان «بلاي أوف» الختامي لجولة دي بي ورلد.

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