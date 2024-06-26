الشارقة لسباقات الهجن يناقش الأعمال الإنشائية بميدان الذيد

المصدر: الذيد - البيان

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عقد نادي الشارقة لسباقات الهجن مع دائرة الأشغال العامة اجتماعاً، لمناقشة وتقييم الوضع الحالي للأعمال الإنشائية، التي تم إنجازها مؤخراً في ميدان الذيد لسباقات الهجن، ومتابعة سير العمل، بحضور مطر علي بن هويدن الكتبي، رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن، والمهندس أحمد الحوسني، رئيس قسم التصميم في دائرة الأشغال العامة، والمهندس محمد علي والمهندس محمود عبدالفتاح.

وأكد مطر الكتبي أن الاجتماع تضمن الاطلاع على سير العمل، وما تم إنجازه مؤخراً في ميدان الذيد لسباقات الهجن، من رصف الطرق الداخلية للميدان وإنارتها، ورصف أرضية الميدان وبناء برج للمراقبة، وكذلك تجهيز ورصف حظائر تجهيز الهجن، كما تم مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاختصاص بالأعمال التطويرية بأرضية الميدان.

وأشاد الكتبي بجهود واهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتطوير ميدان الذيد لسباقات الهجن، ليكون ميدان ذات مواصفات فنية هي ذاتها التي تطبق في ميادين سباقات الهجن في كافة مناطق دولة الإمارات، حيث ما تحقق من إنشاء جديد لمضمار سباقات الهجن بالذيد وما تبعه من تطوير وتجهيز وإعداد، ليكون في مصاف أهم ميادين سباقات الهدن في الخليج والوطن العربي.

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