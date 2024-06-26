حادث يدخل الفرنسي أوجييه المستشفى قبل رالي بولندا

المصدر: وارسو - أ ف ب

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نقل الفرنسي سيباستيان أوجييه بطل العالم للراليات ثماني مرات وملاحه فنسان لانديه إلى المستشفى، بعد حادث تعرض له خلال التحضير لرالي بولندا، حسب ما أعلن فريقه، أمس.

وأفاد فريق تويوتا غازو ريسينغ على حسابه في منصة «إكس»: «تعرض سيباستيان أوجييه وملاحه فنسان لحادث سير أثناء المرحلة الاستطلاعية لرالي بولندا وتم نقلهما لإجراء فحوص طبية». وحسب التلفزيون البولندي، فإن سيارة أوجييه اصطدمت بأخرى أثناء قيامهما باستطلاع أحد مسارات رالي بولندا. وأضافت: تم نقل أوجييه ومساعده إلى المستشفى، كما أصيب شخصان آخران في الحادث.

بدوره، قال توماش ماركوفسكي، المتحدث الاعلامي للسباق: نحو الساعة 9.30 صباحاً، حدث تصادم بين سياراتين، في أحداهما أوجييه وملاحه، وفي السيارة الأخرى شخصان غير مرتبطين بالرالي، موضحاً أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بمروحية، ولم يذكر تفاصيل عن إصابات الضحايا، مؤكداً إنهم كانوا في وعيهم عندما وصل المسعفون إلى مكان الحادث. ومن المقرر أن يقام رالي بولندا ضمن بطولة العالم بين 27 و30 من الشهر الحالي في شمال شرق البلاد.

ومن المقرر أن يقام رالي بولندا ضمن بطولة العالم من27 حتى 30 الجاري في شمال شرق البلاد.

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