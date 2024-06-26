ملتقى دبي الدولي يستعرض التجارب العالمية للذكاء الاصطناعي الرياضي   

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استعرض ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة، الذي نظمه مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «نحو صناعة مستقبل الرياضة»، بالتعاون مركز الابتكار الرياضي الدولي «GSIC»، أحدث وأبرز تجارب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الناجحة المستخدمة في أشهر المؤسسات الرياضية العالمية المختصة في هذا المجال، بهدف ربط المؤسسات الرياضية المحلية بالشركات العالمية في مجال الابتكار الرياضي، من أجل تطوير فرص الأعمال، وتطوير تلك المؤسسات، والتعريف بالفرص الاستثمارية، والتسهيلات القائمة في مجال الذكاء الاصطناعي في دبي.

وتحدث في الملتقى سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وسيباستيان لانسيسترمير مدير إدارة الرياضة والشراكات الاستراتيجية في مايكروسوفت، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وشارك فيه كبرى الشركات المختصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرياضة.

كما استعرض نخبة من صناع القرار في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية، يتقدمهم أرماند بينود مدير الشراكات الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز الابتكار الرياضي الدولي، وإينيغو بونيلا مدير التطوير شركة سبورتيان المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي، والتي تعمل على تحليل البيانات والأرقام في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، وشركة نيلسين، وألترا إكس، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي.

جهود

وسلط المتحدثون الضوء، في الملتقى، على أحدث الأبحاث العلمية، واستعرضوا آخر الابتكارات التكنولوجية، وبحث سبل توحيد الجهود، وتكوين شراكات جديدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة، حيث شكل الملتقى فرصاً للتواصل والتعاون، ومشاركة رفيعة المستوى مع صناع القرار، في أبرز الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي الرياضي.

وأكد سعيد حارب أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال الرياضة، لتطوير عمل المؤسسات والهياكل الرياضية والأندية، للاستفادة من التطور التكنولوجي لصناعة مستقبل أفضل للرياضة، وقال: «يسعدنا أن نتعاون مع أكبر وأشهر المؤسسات الدولية، لنتبادل سوياً الأفكار والمقترحات والخبرات، ونعمل سوياً على تطوير القطاع الرياضي، ونصنع مستقبلاً أفضل للرياضة، من خلال الاستثمار الأمثل في الذكاء الاصطناعي، لقد نجحت دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية في تعزيز ريادتها عالمياً في مختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعد في مقدم الدول التي تدعم تطبيقات الذكاء الصناعي الرياضي في جميع مجالات الحياة، وتتصدر الإمارات المرتبة الأولى عربياً وخليجياً، و28 عالمياً في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي، وأطلقت حكومة دولة الإمارات استراتيجية للذكاء الاصطناعي، وتهدف إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات، وتحليل البيانات بمعدل 100 % بحلول عام 2031، وأن تكون الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي، بمختلف قطاعاتها الحيوية، والاستفادة من التطور العلمي، لتعزيز مكانة وإنجازات الدولة، ومتانة اقتصادها، وسعادة أفراد المجتمع».

أهمية

وتحدث سيباستيان لانسيسترمير عن أهمية الذكاء الاصطناعي في مستقبل الرياضة، واستخداماته حالياً، خصوصاً في مجال البنية التحتية الرياضية، وإنشاء الملاعب، ومجالات البث التلفزيوني والرعايات، وكذلك تحليل الأداء للرياضيين، وقدم أمثلة على قدرة الذكاء الاصطناعي على زيادة فعالية كل قطاع من هذه القطاعات، وتحقيق أكبر فائدة للأندية والمنظمين والرعاة وشركات النقل التلفزيوني، إلى جانب توفير خدمات معلوماتية، وجودة بث تلفزيوني تقدم المتعة والفائدة للمشاهدين.

وفي ختام الجلسة الأولى، قدّم سعيد حارب درع مجلس دبي الرياضي إلى سيباستيان لانسيسترمير.

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