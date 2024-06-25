انطلاق الجولة الأولى من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو " 28- 30" يونيو

المصدر: وام

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أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو عن انطلاق منافسات بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو بجولتها الأولى في مبادلة أرينا بالعاصمة أبوظبي خلال الفترة من 28 الى 30 يونيو الجاري.

ومن أبرز مميزات البطولة أن جولاتها الخمس تقام في مختلف أنحاء الدولة خلال العام الجاري، وتشمل 3 جولات لفئة البدلة، وجولتين لفئة دون البدلة.

وتستقطب مشاركة لاعبين ولاعبات من فئات الصغار والشباب والكبار والأساتذة ، بدءا من 4 سنوات وحتى أكثر من 30 عاما.

وتشهد الجولة الأولى من البطولة معدلات إقبال غير مسبوقة من قبل اللاعبين والأندية، إذ استقطبت 3 آلاف لاعب ولاعبة للمشاركة في منافساتها والسعي لتحقيق الفوز بالمراكز الأولى فيها، لا سيما أنها تمنح الأندية واللاعبين المشاركين فرصة المنافسة في فئات الأحزمة والأوزان المختلفة للفوز بالميداليات والجوائز النقدية، وصولا إلى لقب البطولة والتتويج بالكأس في جولتها النهائية في شهر ديسمبر، وفقا لنظام تصنيف شامل خاص بالبطولة يعتمد على أداء المنافسين ونتائج الأندية واللاعبين في جميع جولات البطولة.

وتصل القيمة الإجمالية لجوائز البطولة إلى 1.5 مليون درهم، تشجيعا للمتميزين لمواصلة الابداع، بما يُسهم في إثراء مسيرتهم وتجهيزهم لثمثيل الدولة في مختلف الاستحقاقات المقبلة على المستويين القاري والدولي.

ويبدأ اليوم الأول بمنافسات فئات الكبار والأساتذة والشباب (تحت 18 عاما)، في حين يشهد اليوم الثاني منافسات فئتي الأطفال والناشئين (بنات) تحت 16 و14 و12 عاما، فيما تم تخصيص اليوم الختامي لمنافسات فئة الناشئين (أولاد) تحت 16 و14 و12 عاما.

وقال سعادة محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو"إطلاق بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو يمثل نقلة نوعية على صعيد ترسيخ ريادة دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي، في نشر وتطوير الرياضة، حيث تسهم في تسليط الضوء على المواهب الواعدة، وتوفر منصة نموذجية للاعبين لاستعراض مهاراتهم وقدرتهم على بلوغ آفاق جديدة من التميز".

وأضاف "كما تعد البطولة امتدادا طبيعيا لإرثنا الرياضي، وتنسجم مع حرصنا على تقديم كل ما يلزم لترسيخ مكانة أبوظبي بصفتها عاصمة الجوجيتسو العالمية".

وتابع"تعكس البطولة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لرياضة الجوجيتسو، وتبرز فصلا جديدا من فصول تعاون الاتحاد مع مجموعة من الجهات الشريكة والراعية، ما من شأنه المساهمة في الارتقاء برياضة الجوجيتسو انطلاقا من إدراكنا لدورها المحوري في تنمية الأجيال الناشئة وغرس قيم الإنضباط والشجاعة والثقة بالنفس والصبر والتحمل، كما تمنح المواهب الواعدة فرصة فريدة للتألق وتعزيز ثقتهم بأنفسهم والحصول على الدعم الذي يستحقونه، فضلا عن تحسين الجوانب الفنية والمهارية لدى المشاركين".

وأكد محمود السيد مدير أكاديمية الجوجيتسو في نادي الوحدة"تهدف بطولة خالد بن محمد بن زايد لتوفير منصة نموذجية للتنافس والكشف عن المواهب وصقل القدرات، وتعزيز روح الكفاح بين الأندية والأكاديميات المحلية، بدءا من فئة الأطفال وحتى المحترفين والأساتذة".

وأضاف "حرصنا في نادي الوحدة على المشاركة في البطولة التي تحمل اسما غاليا على نفوسنا جميعا، ونحن على ثقة بأنها ستصبح محطة دائمة يعتمد عليها اللاعبون لصقل مهاراتهم واكتساب خبرات كبيرة".

وقال بيدرو داماسينو مدرب أكاديمية بالمز الرياضية "نشارك بـ 82 لاعبا ولاعبة في البطولة، وهم متحمسون للغاية للمشاركة وقد بذلوا جهودا كبيرة في التدريبات على مدار الفترة الماضية، حيث تمنحهم البطولة الفرصة لإبراز قدراتهم والتطبيق العملي لتدريباتهم خلال نزالات قوية وسط أجواء تحاكي أفضل البطولات العالمية".

وقالت حنين الخوري لاعبة نادي بني ياس المشاركة في البطولة بفئة تحت 16 عاما "فخورة بالمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو، لأنها فرصة مثالية لاختبار قدراتي أمام نخبة اللاعبات في الدولة، وأشعر بالتفاؤل وأثق بأنني سأقدم أداء قويا مهما كان التحدي كبيرا، وأشكر اتحاد الإمارات للجوجيتسو على مواصلة تنظيم البطولات وإضافة بطولات جديدة، ما يتيح لنا موسماً حافلا بالفعاليات ومجالا أوسع للتطور والنمو".

وتوفّر البطولة حدثا رياضيا متكاملا، يجمع بين البيئة الرياضية الاحترافية من جهة، والأجواء المميزة من الأنشطة الثقافية والرياضية والعروض الترفيهية، وتستقطب الجمهور من مختلف أنحاء الدولة لمشاهدة أقوى النزالات وتشجيع رياضييهم المفضلين، ما يضمن أجواء مفعمة بالحماس والتشويق.

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