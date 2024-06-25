6 لاعبين ولاعبات يقودون «شراع الإمارات» في دولية البارح بالبحرين

المصدر: أبوظبي - البيان

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يشارك منتخبنا الوطني للشراع الحديث في منافسات بطولة البارح الدولية للشراع الحديث في نسختها الثلاثين والتي تنطلق غداً وتستمر حتى السبت المقبل في مملكة البحرين، بمشاركة أبرز نجوم هذه الرياضة من دول المنطقة.

وتأتي مشاركة منتخبنا الوطني للشراع الحديث في إطار خطط وبرامج اتحاد الإمارات للشراع الحديث برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، لتوفير فرص الاحتكاك والمشاركات للاعبي المنتخبات الوطنية وتطوير وصقل مهاراتهم استعداداً للاستحقاقات والمشاركات الإقليمية والدولية والقارية الكبيرة المرتقبة في عام 2024.

ويصل وفد منتخبنا الوطني إلى المنامة استعداداً لخوض منافسات بطولة البارح والتي تعتبر محطة سنوية لكل منتخبات الخليج إضافة إلى عدد من البلدان العربية والآسيوية، حيث تعد البطولة الأعرق في هذه الرياضة وتحتفل هذا العام بإطفاء الشمعة رقم 30.

وسيمثل المنتخب الوطني الذي سيشارك في منافسات «فئتي ألكا 4 وألكا 6» كل من: بطلينا محمد خالد العويس وعبدالله المرزوقي وبطلتنا مروة الحمادي، حيث سيخوضون التنافس في «فئة ألكا 4»، بينما تشارك بطلتنا ضحى البشر وبطلينا محمد عبد الكريم الحمادي ومحمد إسماعيل الحمادي في منافسات فئة «ألكا 6».

من جانبه، وجه محمد عبدالله العبيدلي الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، الشكر الجزيل للأندية الوطنية على تعاونها واهتمامها بتطوير مهارات اللاعبين واللاعبات، الأمر الذي رفع من جاهزية عناصر المنتخبات لخوض المشاركة المرتقبة في بطولة البارح والتي تعد فرصة سانحة للاحتكاك والاستفادة من المشاركة.

وهنأ محمد عبدالله العبيدلي الاتحاد البحريني للرياضات البحرية والشيخ خليفة بن عبدالله بن خليفة آل خليفة، رئيس الاتحاد العربي للشراع رئيس الاتحاد البحريني للرياضات البحرية بانطلاق النسخة الثلاثين والتي تؤكد على عراقة ومكانة البطولة، والتي باتت تمثل محطة مهمة في روزنامة الموسم.

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