نهيان بن مبارك يشهد فعالية اليوم العالمي العاشر لليوغا

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش فعالية اليوم العالمي العاشر لليوغا 2024 تحت شعار «اليوغا للنفس والمجتمع»، التي أقيمت في مركز أدنيك أبوظبي، ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع سفارة جمهورية الهند لدى الدولة ومجموعة أدنيك، وسط تفاعل الآلاف من المشاركين من مختلف الجنسيات والثقافات والفئات العمرية.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان: تسعدني المشاركة للاحتفاء باليوم العالمي العاشر لليوغا، فنحن مهتمون بما تجسده هذه الرياضة وتأثيرها في تنمية العلاقات مع الآخرين بناءً على المبادئ الأربعة المتمثلة في «الاحترام والتفاهم والقبول والتقدير»، التي تعكس مبادئ التسامح والتعايش التي تنتهجها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح معاليه، أن الإمارات تقتفي التسامح والتعايش والتمكين الفردي، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في توفير فرص النمو والإنجاز لكل من يعيش على أرض الإمارات، وقد كان نهج سموه لتحقيق هذا الهدف شمولياً بشكل واضح ما عزز من قيم السلام والوئام والسعادة والرخاء للجميع.

وأشار معاليه، إلى أن صورة المشاركين في فعاليات اليوم العالمي العاشر لليوغا من مختلف الجنسيات والثقافات والديانات والأعراق تعكس التنوع السكاني والنسيج المتكامل في الإمارات، الذي يتميز بقوة التسامح والتعايش، حيث تعد الإمارات واحدة من أكثر الأماكن سلاماً وانسجاماً وازدهاراً على وجه الأرض، مبيناً أن الإمارات ضربت مثلاً يحتذى به للعالم في كيفية التعايش والتواصل والتعاون لما فيه صالح الجميع في إطار من التسامح واحترام الآخر.

وأضاف معاليه: إن الاحتفال باليوم العالمي لليوغا، هنا في أبوظبي، هو أيضاً احتفال بالعلاقات المميزة بين الهند والإمارات العربية المتحدة القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل، والروابط السياسية والتجارية والثقافية الوثيقة بين البلدين، والتي تبشر بالمزيد من التعاون في كل مجالات العمل الإنساني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز