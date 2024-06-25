إسماعيل سالم يراقب 29 مباراة في عالمية اليد الشاطئية بالصين

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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حظي حكمنا الدولي بكرة اليد إسماعيل سالم، عضو مجموعة عمل كرة اليد الشاطئية بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، بمراقبته الفنية لـ 29 مباراة دولية خلال مونديال كرة اليد الشاطئية للرجال والسيدات التي أقيمت في جزيرة بينجتان الصينية.

وأوضح إسماعيل سالم لـ «البيان»، أن هذا الحدث شهد تواجد قيادات اللعبة حول العالم، إلى جانب نخبة اللاعبين واللاعبات الدوليين. وكان حكمنا الدولي، قد تم ترشيحه لهذا الحدث العالمي من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وسبق مشاركته بهذه المهمة في العديد من البطولات السابقة على مستوى الأندية والمنتخبات الخليجية والعربية والقارية وصولاَ للعالمية، وهو ما يعزز ثقة القائمين على اللعبة بكفاءته ونزاهته.

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