5 لاعبين يمثلون الإمارات في كأس ديفيز للتنس بكمبوديا

المصدر: دبي - وام

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أعلن اتحاد الإمارات للتنس عن مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة كأس ديفيز للتنس «المجموعة الرابعة»، التي تستضيفها مدينة فينوم في كمبوديا خلال الفترة من 10 إلى 13 يوليو المقبل.

تضم مجموعة منتخب الإمارات كلاً من منتخبات الكويت، وقطر، والعراق، وقرغيزستان، وميانمار، وسريلانكا، وكمبوديا.

ويخوض منتخب الإمارات معسكراً إعدادياً بتايلاند تمهيداً للمشاركة في هذه البطولة، حيث غادرت، أول من أمس، بعثته برئاسة محمود خليفة البلوشي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وضمت المدرب محمود نادر، و5 لاعبين هم: عمر بهروزيان قائد المنتخب، وحمد الجناحي، وعبدالله أهلي، وأحمد بدري، وعبدالله المرزوقي.

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