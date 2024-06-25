ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة ينطلق اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم مجلس دبي الرياضي اليوم «ملتقى دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة» تحت شعار «نحو صناعة مستقبل الرياضة» بالتعاون مع مركز الابتكار الرياضي الدولي «GSIC»، ويشارك فيه أكبر الشركات المختصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرياضة.

ويتحدث في الملتقى نخبة من صناع القرار في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية، وفي مقدمتهم سيباستيان لانسيسترمير مدير إدارة الرياضة والشراكات الاستراتيجية في مايكروسوفت، وأرماند بينود مدير الشراكات الاستراتيجية وتطوير الأعمال في مركز الابتكار الرياضي الدولي، وإينيغو بونيلا مدير التطوير شركة سبورتيان المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي والتي تعمل على تحليل البيانات والأرقام في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، وشركة نيلسين، وألترا إكس، إلى جانب مجموعة من الشركات المتخصصة في هذا المجال.

ويسلط المتحدثون في الملتقى الضوء على أحدث الأبحاث العلمية ويستعرضون آخر الابتكارات التكنولوجية، كما سيتم بحث سبل توحيد الجهود وتكوين شراكات جديدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة.

ويستعرض الملتقى أبرز التجارب والتطبيقات الناجحة المستخدمة بالذكاء الاصطناعي في الرياضة في أشهر المؤسسات الرياضية، كما يوفر هذا التجمع فرصاً للتواصل والتعاون ومشاركة رفيعة المستوى مع صناع القرار وأصحاب القرار في أبرز الشركات المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي الرياضي، محاكياً بذلك ملتقيات مماثلة عقدت في كل من مدريد ولندن وباريس ونيويورك وسنغافورة وملبورن وبوينس آيرس وساو باولو.

ويهدف تنظيم الملتقى إلى عرض أبرز التجارب في استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرياضة من قبل الشركات المختصة في هذا المجال، وربط المؤسسات الرياضية المحلية بالشركات العالمية في مجال الابتكار الرياضي من أجل تطوير فرص الأعمال وتطوير تلك المؤسسات، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتسهيلات القائمة في مجال الذكاء الاصطناعي في دبي.

ويستهدف الملتقى الكوادر العاملة في الأندية والشركات الرياضية الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية، والشركات العاملة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي الرياضي، والجامعات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمدربون الرياضيون وكوادر الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للفرق الرياضية بمختلف تخصصاتهم الرياضية والفنية، وأصحاب ومدراء المنشآت الرياضية، ومنظمو الفعاليات الرياضية، والخبراء والمختصين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز