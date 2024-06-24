618 مشاركاً في فعالية خدمة الأمين لليوغا

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اختتمت خدمة الأمين فعاليات اليوم العالمي لليوغا في مدينة الإنترنت في دبي، أمس، والتي أقيمت على مدار يومين بتنظيم وإشراف خدمة الأمين وشهدت مشاركة فاعلة من مختلف الجهات الرياضية والمجتمعية بتواجد 618 مشاركاً في الحدث، وشهدت الفعاليات تقديم عروض في اليوغا وشروح توعية من القائمين عليها عن أهمية اليوغا الصحية والنفسية وعروض لمنتجات صحية قدمتها عدد من شركات التغذية الرياضية الصحية.

وعبر المشاركون عن سعادتهم الغامرة للمشاركة الإيجابية وحسن التنظيم مما ساهم بنجاح الفعالية، كما تم تقديم شرح عن الخدمات التي تقدمها خدمة الأمين المتمثلة بتلقي كل المعلومات سواء أكانت لها سمة أمنية أم اجتماعية أم اقتصادية أم جنائية، فالمعلومة تظل لها أهمية دون النظر إلى نوعها وتصنيفها، وذلك بتوفير الخدمة على مدار أيام الأسبوع طوال الـ 24 ساعة يومياً من خلال وسائل الاتصال المتنوعة، وتأتي هذه الفعالية من ضمن العديد من الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تنظمها الخدمة بين مختلف شرائح المجتمع.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز