راشد الملا «ملك الاستعراض» في ثاني جولات مونديال الدراجات المائية

المصدر: أولبيا - البيان

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حقق بطل الإمارات راشد الملا نجم فريق أبوظبي، لقب الحركات الاستعراضية في الجولة الثانية من بطولة العالم للدراجات المائية، والتي أقيمت في جزيرة سردينيا في أولبيا الإيطالية، وذلك بعد أن قدم الاستعراض الأفضل ضمن هذه الفئة ووصل للعلامة الكاملة في الجولة الثانية بـ 50 نقطة.

وكان راشد الملا، قد بدأ بقوة من خلال الفوز في المرحلة الأولى من البطولة، ثم استمر في سيطرته بعد أن حقق الفوز والمركز الأول في المرحلة الثانية، ولكي ينهي الجولة الثانية وبخمسين نقطة هي العلامة الكاملة عن مجموع المرحلتين.

وواصل راشد الملا تصدر الترتيب العام للبطولة برصيد 97 نقطة، مع نهاية هذه المرحلة كي يقترب وبشدة من تحقيق لقبه السادس هذا الموسم في البطولة العالمية، وأبدع الملا من خلال ظهوره على دراجة فريق أبوظبي من خلال تقديم أجمل وأروع حركات استعراضية، كانت فاصلاً مهماً من خلال البطولة والتي تضم حالياً فئات مختلفة.

من جهته، أهدى سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إنجاز راشد الملا وفريق أبوظبي إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وأشاد الرميثي بمستوى الملا وما قدمه من أداء رائع وقوي في ثاني جولات البطولة، وقال: راشد الملا رفع رأسنا في المنافسة وأثبت أنه بطل قوي ساهم في صناعة إنجاز لرياضة الإمارات في التحدي، كما أننا سعداء وللغاية بأن ينهي المرحلتين الأولى والثانية معاً في المركز الأول وبعلامة كاملة تضاف إلى رصيده في الترتيب العام للمنافسة.

فرحة

من جانبه، أعرب راشد الملا نجم فريق أبوظبي عن فرحته الكبيرة والتفوق في ثاني جولات البطولة ومواصلة صدارة المنافسة في الترتيب العام، وقال: أشعر بالسعادة الكبيرة لأنني تمكنت من رفع علم الإمارات، هدفي التعويض عن مركز الوصيف الموسم الماضي في البطولة، واستعادة اللقب الذي حققته خمس مرات مجدداً، وأضاف: المنافسة لم تكن سهلة وجهزت نفسي بشكل قوي قبل المشاركة في جولة إيطاليا، ولعل الحضور الكبير لأقوى المنافسين في البطولة جعل للفوز أهمية كبيرة.

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