العداءة الأمريكية ريتشاردسون تتأهل لـ«باريس 2024»

المصدر: رويترز - واشنطن

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تجاوزت العداءة الأمريكية، شاكيري ريتشاردسون، ذكريات مؤلمة من الماضي ونجحت في ساعة مبكرة من صباح أمس، في التأهل للمنافسة في أولمبياد باريس الصيفي هذا العام بعد فوزها بسباق 100 متر في التصفيات الأولمبية الأمريكية، موضحة أنها تطورت على مستوى المضمار وخارجه لتنتقل للمستوى التالي للرياضة.

وكانت ريتشاردسون فازت بسباق 100 متر في التصفيات الأولمبية الأمريكية قبل 3 سنوات، لكنها لم تتمكن من المنافسة في أولمبياد طوكيو الصيفي الأخير، بعد أن أثبتت الفحوص وجود مادة محظورة رياضياً في عينتها ما تسبب في عاصفة من الجدل في أوساط جمهور مشجعيها في أمريكا.

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