مكانة دبي العالمية رجحت كفتها لاستضافة «بريميير بادل P1»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد إيفان موديا، مدير بطولة «بريميير بادل P1»، والرئيس التنفيذي لشركة غالوب غلوبال، أن مكانة دبي العالمية رجحت كفتها لاستضافة البطولة خلال نوفمبر المقبل، وأن هذا الحدث يعكس التطور الكبير الذي تحققه رياضة البادل في الإمارات التي تحتضن 30 % من ملاعب البادل في قارة آسيا وما يعادل 2 % من الملاعب حول العالم.

وقال في حوار خاص مع «البيان»: «نجحت دبي على مدار سنوات عدة في ترسيخ مكانتها كوجهة بارزة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية التي تجمع نخبة من ألمع الرياضيين في رياضات متنوعة، مما جعلها مركزاً عالمياً رائداً للتميز في هذا المجال، لذا، فإن استضافة بطولة بريميير بادل P1 دبي تأتي كخطوة طبيعية في هذا الاتجاه، وتؤكد قدرة دبي على مواكبة التوجهات العالمية في عالم الرياضة، ويمثل اختيار دبي كإحدى المحطات الرئيسية في موسم بريميير بادل لعام 2024 إنجازاً مهماً لدولة الإمارات، لاسيما مع التنافس الكبير بين المدن لاستضافة إحدى بطولات الجولة الموحدة الجديدة، وهي جولة البادل العالمية الوحيدة المعتمدة من الاتحاد الدولي للبادل والجولة الرسمية الوحيدة لمحترفي رياضة البادل».

شعبية

وأضاف موديا: «البادل هي أسرع الرياضات نمواً على مستوى العالم، وينعكس هذا الأمر بوضوح في إمارة دبي، وتحتضن دولة الإمارات أكبر عدد من نوادي البادل في آسيا، وقد شهدت شعبية البادل والبنية التحتية الخاصة بها في دبي نمواً كبيراً منذ عام 2013، حينما استضافت الإمارة أول بطولة بادل في تاريخها ضمن دورة ند الشبا الرياضية التي تقام خلال شهر رمضان المبارك، وتشهد دبي زيادة متسارعة في عدد ملاعب البادل وشعبية الرياضة بين السكان، مما يجعلها الوجهة الأمثل لاستضافة البطولة، بالإضافة إلى ذلك، شجعنا النجاح الكبير الذي حققته البطولات السابقة في دبي، بما فيها كأس دبي للبادل وبطولة العالم للبادل، على اختيار الإمارة لاستضافة البطولة، وقد شارك فريقنا في تنظيم تلك الفعاليات، ولمسنا الشعبية الكبيرة التي تحظى بها رياضة البادل لدى سكان دبي وإقبالهم الواسع عليها، ولذلك، نثق بأن استضافة دبي لإحدى أكبر بطولات البادل في العالم ستلقى استحسان سكان الإمارة وزوارها على حد سواء، ويضمن لنا تحقيق هدفنا المتمثل في تلبية رغبات عشاق هذه الرياضة».

مكانة

وأوضح إيفان موديا، أن المكانة الرفيعة التي تحظى بها البطولة على الساحة العالمية واستقطابها لكبار المصنفين يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز السياحة الرياضية في دبي، وترك إرث مميز للأجيال القادمة.

وقال: «تحتضن دبي عدداً كبيراً من الجنسيات المهتمين برياضة البادل، كما أنها تمتلك سجلاً حافلاً بتنظيم الفعاليات الرياضية العالمية التي حازت إشادة دولية، لذا، نتوقع أن تحقق بطولة بريميير بادل P1 دبي نجاحاً باهراً».

وتتميز دبي بموقع مناسب للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم، مما يسهل على المسافرين الدوليين زيارة الإمارة، كما تتمتع بشبكة جوية مترابطة تخدمها أفضل شركات الطيران العالمية. وتمتلك الإمارة بنية تحتية عالمية المستوى، ما يجعلها الوجهة الأمثل لاستضافة الفعاليات الرياضية التي تستقطب حضوراً جماهيرياً عالمياً.

وبالإضافة إلى ذلك، تستقبل دبي عدداً كبيراً من السياح، فوفقاً لإحصائيات حديثة، استقطبت الإمارة 17.15 مليون زائر دولي في عام 2023 وحده، وتسهم استضافة الإمارة لبطولة بريميير بادل P1 دبي في إثراء تجارب هؤلاء السياح.

وعن رأيه في تطور رياضة البادل في الإمارات، ودبي على وجه الخصوص، خلال السنوات الأخيرة، صرح مدير بطولة «بريميير بادل P1 دبي»، أن رياضة البادل تعد في مقدمة الرياضات الأكثر تطوراً في الإمارات حالياً، وخصوصاً في دبي، حيث حققت نمواً مذهلاً خلال السنوات الأخيرة وتنامت شعبية اللعبة بشكل كبير منذ عام 2013، حيث تضم دولة الإمارات اليوم أكثر من 320 نادياً وما يزيد على 950 ملعباً للبادل.

كما تحتضن أكثر من 250 ألفاً من عشاق البادل، وحوالي 500 ألف متابع لهذه الرياضة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي عام 2014، أصدرت الهيئة العامة للرياضة مرسوماً يقضي بالاعتراف بالبادل كرياضة رسمية تحظى بدعم كامل من الحكومة. واليوم، تحتضن دولة الإمارات 30% من ملاعب البادل في قارة آسيا، ما يمثل 2% من إجمالي ملاعب البادل حول العالم.

رؤية

وأكد إيفان موديا، أن هذا النمو تحقق بفضل رؤية القيادة الحكيمة لدولة الإمارات والجهود الدؤوبة لاتحاد الإمارات للبادل، الذي تأسس في عام 2014 وكان أحد أوائل اتحادات البادل في آسيا، فضلاً عن الدعم المهم المقدم من الاتحاد الدولي للبادل، الذي نال اتحاد الإمارات للبادل عضويته في عام 2016.

وأضاف قائلاً: «نتوقع أن تسهم بطولة بريميير بادل P1 دبي، المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، في تعزيز البنية التحتية لرياضة البادل داخل الإمارة وخارجها، إلى جانب زيادة الاستثمارات في الملاعب والمنشآت، ما يعزز شعبية الرياضة ونموها».

وكشف إيفان موديا، عن أن بطولة بريميير بادل P1 دبي الجديدة خلال نوفمبر 2024 هي إحدى البطولات الـ 25 المقرر إقامتها على مدار العام في 18 دولة ضمن 5 قارات، وبوصفها بطولة من فئة P1، يجب على أفضل اللاعبين في العالم المشاركة فيها».

ومن المقرر أن تشهد البطولة مشاركة 320 لاعباً ولاعبة ضمن فئات منفصلة من زوجي الرجال والسيدات، بمن فيهم أرتورو كويلو وأريانا سانشيز فالادا وخوان ليبرون وأليخاندرو جالان وأجوستين تابيا وفرانكو ستوباتشوك وبياتريس جونزاليس وديلفينا بريا.

كما تمثل البطولة الفرصة الأخيرة لعشاق اللعبة في دولة الإمارات للاستمتاع بأداء فيرناندو بيلاستيجوين، أحد أفضل اللاعبين في تاريخ البادل، والذي أعلن اعتزاله نهاية الموسم. وختم قائلاً: نتطلع لانطلاق البطولة في نوفمبر، وكلنا ثقة بأنها ستكون فعالية رياضية استثنائية».

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