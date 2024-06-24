60 فعالية تدشن النشاط الصيفي لـ«دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان

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يدشن نادي دبي لأصحاب الهمم، فعاليات نشاطه الصيفي في نسخته الثامنة اليوم تحت شعار «إلى القمم يا أصحاب الهمم» والذي يستمر حتى الثاني من أغسطس المقبل، بمشاركة 250 عضواً و220 متطوعاً ومتطوعة و30 جهة حيث يشتمل على 60 فعالية ما بين برامج مختصة وأنشطة رياضية و12 رحلة ترفيهية وورش فنية وأشغال يدوية وبرامج تدريبية تفاعلية.

وأكد ماجد العصيمي، رئيس اللجنة المنظمة للنشاط الصيفي، اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق النسخة الثامنة التي تشتمل على فعاليات متنوعة يختار المشارك فيها البرامج التي تناسبه لتفجير طاقاته الكامنة وإثراء الحدث، معرباً عن اعتزازه برعاية العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة والتي تعزز العمل المشترك بينها والنادي وفي مقدمتهم الرعاة الرئيسون هيئة كهرباء ومياه دبي، وتعاونية الاتحاد، وهيئة الثقافة والفنون في دبي.

وقال العصيمي: «نسعى لتوفير كافة سبل الارتقاء بقدرات ومواهب «أصحاب الهمم» في كافة المجالات من أجل أن يحقق النشاط الصيفي جمع أهدافه المنشودة في شغل أوقاتهم خلال العطلة الصيفية».

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