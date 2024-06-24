15 ميدالية لـ «جوجيتسو الإمارات» في الجائزة الكبرى بتايلاند

المصدر: بانكوك - البيان

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اختتم نجوم منتخبنا الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشاركتهم في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو بتايلاند، أمس، ونجحوا في رفع رصيد الدولة إلى 15 ميدالية ملونة في منافسات البطولة التي أقيمت على مدار يومين بالعاصمة بانكوك.

وحصد أبطال الإمارات 10 ميداليات ملونة في اليوم الثاني الذي تم تخصيصه لفئة الرجال، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين و4 ميداليات برونزية، حيث توج بالذهب كل من خالد البلوشي «تحت 62 كجم»، ومهدي العولقي «تحت 77 كجم»، وسعيد الكبيسي «تحت 85 كجم»، وعمر السويدي «تحت 56 كجم».

وكانت الفضيات من نصيب مايد الشحي «تحت 62 كجم» وراشد الشحي «تحت 56 كجم»، فيما حقق الميداليات البرونزية كل من هزاع فرحان «فوق 94 كجم» وسعيد الكتبي «تحت 56 كجم»، وسلطان الحوسني «تحت 77 كجم»، ومحمد السويدي «تحت 69 كجم».

من جهته، أكد فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المشاركة في البطولة حققت جميع أهدافها، وأن المنتخب خرج بمجموعة من المكاسب المهمة على صعيد قياس مؤشر التطور في أداء اللاعبين واللاعبات قبل المشاركة في بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان، ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند.

بدوره، لفت ياسر القبيسي، إداري المنتخب الوطني للجوجيتسو، إلى كفاءة خطط واستراتيجيات الاتحاد في اختيار المشاركة في البطولات التي تضمن الاستفادة من أفضل فرص الاحتكاك مع نخبة اللاعبين العالميين، منوهاً بأن مشاركة المنتخب في بطولة الجائزة الكبرى أبرزت مدى تفوق لاعبي ولاعبات منتخبنا الوطني وقدرتهم على تخطي جميع التحديات وتأكيد ريادتهم في مختلف الاستحقاقات.

كما قال خالد البلوشي، الذي أحرز الميدالية الذهبية في وزن تحت 62 كجم: «سعداء بأدائنا اليوم ونجاحنا في اعتلاء منصة التتويج على الرغم من قوة المنافسات، نتطلع إلى مواصلة الأداء القوي والاستفادة من هذه التجربة المميزة في استدامة تطورنا البدني والذهني ومواصلة مسيرة الإنجازات بما يواكب الآمال والتطلعات».

في السياق، قال سعيد الكبيسي الذي حصد ذهبية وزن تحت 85 كجم: «لا شك بأن هذا الإنجاز يمثل حافزاً كبيراً لي لمواصلة التطور وصقل مهاراتي وخبراتي وتقديم الأداء الأفضل في البطولات القادمة وبالأخص بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان».

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