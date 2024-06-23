اللجنة الأولمبية الوطنية: حريصون على الاضطلاع بدور بارز في دعم مسيرة الحركة الأولمبية الدولية

المصدر: وام

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أكد سعادة فارس المطوع أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية أهمية الاحتفال السنوي باليوم الأولمبي العالمي الذي تشارك فيه اللجنة نظيراتها حول العالم الاحتفاء به.

جاء ذلك بمناسبة احتفال اللجنة الأولمبية الوطنية، اليوم بـ"اليوم الأولمبي" تزامنا مع الاحتفال بتأسيس اللجنة الأولمبية الدولية في 23 يونيو سنة 1894 وذلك عبر إضاءة "برج خليفة" في دبي بشعار "اللجنة الأولمبية الدولية" ممثلاً بألوان حلقاتها الخمس.

وقال إن اللجنة الأولمبية الوطنية حريصة على الاضطلاع بدور بارز وفعال في دعم مسيرة الحركة الأولمبية الدولية، إيماناً بأهمية نشر مبادئ التآخي والتسامح والصداقة، بما يرسخ دور الرياضة وسيلة لتعزيز التواصل والتقارب بين جميع أفراد المجتمع.

وعبرت اللجنة الأولمبية الوطنية عن تمنياتها بالتوفيق لمنتخبات الإمارات الرياضية قبيل مشاركتها المرتقبة في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" التي تقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين.

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