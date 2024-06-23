5 ميداليات لمنتخبنا في «الجائزة الكبرى للجوجيتسو» بتايلاند

المصدر: بانكوك - البيان

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استهل المنتخب الوطني للجوجيتسو، برعاية شركة «مبادلة للاستثمار»، مشواره في بطولة الجائزة الكبرى للجوجيتسو، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك، بتحقيق 5 ميداليات ملونة، بعد أداء قوي لبنات الإمارات، اللاتي تألقن بشكل لافت في المنافسات.

وجرى تخصيص اليوم الأول من منافسات البطولة لفئة السيدات، وتنوعت الميداليات التي حققتها بطلات منتخبنا الوطني بين ميدالية ذهبية، وأخرى فضية، وثلاث برونزيات. ونجحت بلقيس الهاشمي في تحقيق ذهبية وزن 45 كغم، بينما توجت عائشة الشامسي بفضية الوزن ذاته في نهائي إماراتي خالص، وحققت الميداليات البرونزية كل من ميثاء شريم، وزن 48 كغم، وأسماء الحوسني، وزن 52 كغم، وشما الكلباني، وزن 63 كغم.

وأشاد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بأداء البطلات اللاتي نجحن في صعود منصة التتويج في ظل المنافسة القوية، مؤكداً أن الدعم اللامحدود الذي تحظى به الرياضة من القيادة الرشيدة مهد الطريق لهذا الجيل للحفاظ على استدامة الإنجازات وترسيخ ريادة الدولة على ساحات الجوجيتسو القارية والعالمية.

وأضاف: «نثق بقدرات وإمكانات أبطال منتخبنا الوطني على التألق في الاستحقاقات المختلفة، خصوصاً أنهم يحرصون على الالتزام بتعليمات الجهاز الفني، ما ينعكس بوضوح في النجاحات والإنجازات التي يترجمونها على أرض الواقع، ويجسد التفاني والانضباط الذي يظهره الأبطال في التدريبات والمنافسات روح الفريق والعمل الجماعي، ويترجم كفاءة وخبرة الجهاز الفني في تطوير المواهب وصقل مهاراتها».

وأوضح المنهالي، أن تفوق البطلات في منافسات اليوم الأول من البطولة يحقق الهدف من المشاركة في مثل هذه البطولات، وهو التحضير الأمثل للاستحقاقات العالمية المقبلة.

بدوره، قال البرازيلي رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني: «أهنئ اللاعبات على هذه الروح وعقلية الانتصار والاجتهاد حتى آخر لحظة من النزالات، لقد التزمت البطلات بتوجيهات الجهاز الفني، وتمكن من السيطرة في أصعب مراحل النزال، ما يعكس أعلى درجات التركيز والإصرار».

وقالت بلقيس الهاشمي التي حققت ذهبية وزن 45 كغم: «فخورة باعتلاء منصة التتويج، وسعيدة لأن جهودنا المتواصلة وتحضيراتنا المكثفة خلال الأيام الماضية ساعدتني على تحقيق هذا الإنجاز المميز».

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