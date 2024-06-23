«الاتحاد أرينا» تحتفي بـ «بوسطن سيلتكس»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أضاءت «الاتحاد أرينا» في جزيرة ياس بأبوظبي باللون الأخضر مساء أول من أمس احتفالاً بالإنجاز التاريخي لفريق نادي بوسطن سيلتكس وفوزه بلقب الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين للمرة الثامنة عشرة في مسيرته. وتزامن ذلك مع احتفالات النادي مع جماهيره في قلب ولايته الأم ماساشوستس مع عرض كرنفالي مبهر.

وأعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي ورابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين في وقت سابق من العام الجاري عن استضافة أبوظبي مواجهتين قويتين بين بوسطن سيلتكس، حامل لقب الدوري لهذا العام، ودنفر ناجتس بطل الدوري للعام الماضي.

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