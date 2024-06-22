الإمارات تستضيف "عمومية" الاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية 2025

المصدر: وام

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أعلن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للرياضة الجامعية عن استضافة الإمارات للملتقى الدولي للجامعات واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في نوفمبر 2025.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأخير للمكتب التنفيذي الذي عقد بمدينة زهوشان الصينية، بحضور علي مسري الظاهري المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.

واختار المكتب التنفيذي الظاهري لرئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة كرة القدم للجامعات التي ستقام في الصين خلال سبتمبر المقبل.

وأكد الظاهري أن مشاركة اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي في الفعاليات الرياضية الدولية، تأتي في إطار سعيه لاكتساب الخبرات وتحقيق نتائج إيجابية تزيد من رصيد أعضائه الطلبة في المشاركات الخارجية وتصقل مواهبهم.

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