«عالم دبي للرياضة» يبدأ استقبال زواره اليوم

المصدر: دبي – عدنان الغربي

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يبدأ عالم دبي للرياضة، أكبر وجهة للرياضة الداخلية واللياقة البدنية في المنطقة، في استقبال زواره ضمن فعاليات النسخة الـ 14 بداية من اليوم وحتى الثامن من سبتمبر المقبل.

وكعادتها، تتضمن أجندة عالم دبي للرياضة، الذي ينظمه سنوياً مركز دبي التجاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، العديد من الفعاليات والأنشطة الرياضية وتدريبات اللياقة البدنية المتنوعة التي تناسب مختلف الأعمار والقدرات البدنية، وذلك على أكثر من 40 ملعباً تمتد على مساحة 300 ألف قدم مربع، لتشكل الخيار الأمثل لعشاق الرياضة في فصل الصيف، تزامناً مع فترة الإجازات السنوية والعطلة المدرسية، حيث يستقبل عالم دبي للرياضة سنوياً أكثر من 300 ألف زائر من مختلف الأعمار والجنسيات المقيمة في الدولة، ومع استمرار الدورة الجديدة على مدار 79 يوماً من المتوقع أن يجذب عالم دبي للرياضة المزيد من الزوار لعيش تجربة مليئة بالنشاط والحيوية.

وتتميز الدورة الجديدة، بمجموعة رائعة من فعاليات الدورة السابقة التي لاقت شعبية كبيرة بين الجمهور مثل كرة الريشة، وكرة السلة، والكريكيت، وكرة القدم، والبادل، وكرة البيكل، وتنس الطاولة، والتنس، والكرة الطائرة. كما تشمل الدورة الحالية، مجموعة من المرافق والأنشطة التي تم إطلاقها لأول مرة العام الماضي مثل صالة الكروس فيت الرياضية، ودروس اللياقة البدنية، ومنطقة ألعاب الأطفال وبمساحات أكبر في هذه الدورة، لاستقطاب جميع الأعمار على اختلاف مستوى لياقاتهم البدنية.

كما يستضيف الحدث لأول مرة، سوق منت ماركت «Mint Market» لبيع المنتجات والمستلزمات الرياضية، بهدف تعزيز فرصة المشاركة في أنشطة وفعاليات عالم دبي للرياضة والحفاظ على نشاط وحيوية الجسم والعقل خلال فصل الصيف.

وستكون دروس اللياقة البدنية والحصص الأكاديمية وحجوزات الملاعب ومنطقة ألعاب الأطفال وجميع فعاليات وأنشطة عالم دبي للرياضة، مجانية في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية اليوم وغداً بمناسبة انطلاق فعاليات عالم دبي للرياضة.

ويمكن لمحبي الرياضة من مختلف الأعمار ممارسة رياضاتهم المفضلة وصقل مهاراتهم، وتعزيز أسلوب حياتهم الصحي وحيويتهم مع رياضات جديدة تحت سقف واحد في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن أجواء حماسية ومجتمعية طوال موسم الصيف. كما يمكن حجز ملعب، واختيار الرياضة المفضلة والتوقيت المناسب لممارستها عبر الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق عالم دبي للرياضة الذكي.

وبمناسبة اليوم الافتتاحي، يستضيف عالم دبي للرياضة، اليوم، بطولة ماكجيتيغان للرياضة الأيرلندية والتي تقام لأول مرة، حيث ينتظر الزوار يوم رياضي استثنائي مليء بالأجواء الحماسية يتخلله تعزيز التواصل والتفاعل المجتمعي، إضافة إلى سوق «منت ماركت»، والذي يوفر مجموعة متنوعة من المنتجات والمعدات الرياضية والعلامات التجارية المحلية والعالمية.

وتستمر فعاليات عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية بفعالية يوم العائلة والذي يصادف السبت 29 يونيو، ويتضمن العديد من الأنشطة العائلية المناسبة للآباء والأمهات والأطفال من جميع الأعمار والقدرات، ومنها الأيام المفتوحة للأكاديميات الرياضية، والأنشطة المخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، فيما تختتم تلك الفعاليات بيوم اليوغا في 30 يونيو، المخصص لتعزيز العادات والسلوكيات الصحية.

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