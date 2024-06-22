أزارينكا إلى نصف نهائي دورة برلين للتنس

المصدر: باريس - أ ف ب

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اضطرت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة رابعة عالمياً، إلى الانسحاب من مباراتها أمام البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا أزارينكا بسبب الإصابة، ما سمح للأخيرة ببلوغ الدور نصف النهائي لدورة برلين لكرة التنس.

وفي ربع النهائي العاشر لها هذا الموسم من أصل 11 مشاركة، كانت ريباكينا متراجعة 1-3 في المجموعة الأولى حين قررت الانسحاب، لينتهي مشوار بطلة ويمبلدون لعام 2022 ووصيفة أستراليا المفتوحة لعام 2023، نحو محاولة الفوز بلقبها الرابع لهذا الموسم الذي بدأته بتتويجها بطلة لدورة بريزبين، وبعدها أبوظبي وشتوتغارت، إلى جانب خسارتها أيضاً نهائي دورتي الدوحة وميامي.

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