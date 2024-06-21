جائزة إسبانيا: اتهام مرسيدس بتخريب سيارة هاميلتون يثير غضب وولف

المصدر: أ ف ب

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أكد مدير مرسيدس للفورمولا واحد النمسوي توتو وولف الجمعة أن الشرطة تحقق في رسالة الكترونية من "مجنون" يزعم فيها أن فريق "الأسهم الفضيّة" يعمد إلى تخريب سيارة سائقه البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، بسبب قراره الانتقال إلى فيراري العام المقبل.

وتحدّث وولف بغضب شديد وبأقسى العبارات الممكنة بشأن الرسالة "المزعجة"، نافياً أن يكون أحد العالمين في الحظيرة البريطانية والذين يبلغ عددهم 1500، هو من أرسلها إلى أبرز الشخصيات في الفئة الأولى، وإلى الاتحاد الدولي للسيارات "فيا".

قال وولف (52 عاماً) "لم يكن هذا (العمل) من أحد أعضاء الفريق، هذه الرسالة الإلكترونية مزعجة، شخص يتحدث عن الموت".

وأضاف "لقد أصدرنا تعليماتنا بقوة للنظر في الأمر من قبل الشرطة والبحث لإيجاد عنوان الـ+أي بي+. يجب تتوقف الإساءة بهذه الطريقة عبر الإنترنت، فلا يمكن للناس الاختباء خلف هواتفهم وإساءة معاملة السائقين بهذه الطريقة".

وتابع "هؤلاء المجانين، كل هؤلاء المجانين في الخارج... اذهبوا إلى طبيب نفسي".

وكان وولف يرد على تقرير نشرته وكالة أنباء رابطة الصحافة البريطانية حول رسالة بريد إلكتروني تزعم أن "السير" هاميلتون (39 عاماً) يتعرض لسوء معاملة من قبل مرسيدس عقب قراره بمغادرة الحظيرة إلى فيراري الموسم المقبل.

وحسب ما ورد، اتهمت الرسالة الإلكترونية التي قالت وكالة الأنباء إنها تحمل عنوان "مذكرة إعدام محتملة للويس"، وولف بأنه "انتقامي"، وأضافت أن النمسوي يفعل كل ما في وسعه "للانتقام من السائق لتركه مرسيدس"، ما دفع وولف لنفي بشدّة هذه التلميحات.

قال "نريد أن نحقق النجاح مع السائق الأكثر شهرة لدينا على الإطلاق. لقد كان شرفا لي العمل مع لويس، فهو شخصية مذهلة. نحن نحترم أسباب انتقاله إلى فيراري، لا توجد مشاعر سيئة".

وأوضح "لذا فإن كل تعليق من الخارج حول الفريق خاطئ. هناك دائما حدود والمزاح يتوقف، وسنقاضي من يفعل ذلك. الأشخاص الذين يسيئون (عبر الإنترنت) بهذه الطريقة هم جبناء، وهذه إحدى سلبيات وسائل التواصل الاجتماعي".

وأردف قائلا "لويس جزء من الفريق منذ 12 عاماً، وتجمعنا صداقة قوية ونثق في بعضنا البعض، ونريد إنهاء الأمر على أعلى مستوى"، معتبرا أن "هناك دائما من يكتبون في غرف نومهم، إذا أرادوا الإساءة والاختباء خلف حساب مزيف على إنستغرام، اخرج وعرّف عن نفسك، لا تختبئ".

وفاز لويس بستة ألقاب عالمية من السبعة مع مرسيدس متساوياً مع الاسطورة الألماني ميكايل شوماخر، كما يملك الرقم القياسي لأكثر عدد من الانتصارات في البطولة العالمية (103) والانطلاق من المركز الأول (104) والصعود إلى منصات التتويج (197).

وبدوره، شدد الفرنسي فريد فاسور مدير فيراري الذي سيشرف على هاميلتون الموسم المقبل وشارك في المؤتمر الصحافي إلى جانب وولف على أحقية كلمات الأخير "كيف يمكنك أن تتخيل مع 1500 شخص يعملون ليلاً ونهاراً أنهم قد يلحقون الضرر بإحدى سياراتهم، هذا غير منطقي".

وختم قائلاً "نحن جميعا نقاتل من أجل بطولة (الصانعين)، كيف يمكنك أن تتخيل أنه سيكون من المناسب أن يقولوا عن لويس انهم لا يريدون حصد النقاط معه. هذا غير عقلاني على الإطلاق".

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