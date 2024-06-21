منتخبنا الوطني يجتاز إجراءات الوزن الرسمية للمشاركة في الجائزة الكبرى للجوجيتسو بتايلاند

المصدر: وام

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اجتاز منتخبنا الوطني للجوجيتسو بنجاح، إجراءات الوزن الرسمية اليوم (الجمعة) للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند، التي تستقطب أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 31 دولة حول العالم، وتقام منافساتها يومي 22 و23 يونيو الجاري.

وأكد سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أهمية المشاركة في البطولة، التي تأتي في أعقاب فوز منتخبنا الوطني ببطولة آسيا للجوجيتسو في أبوظبي في شهر مايو الماضي، واستعداداته للمشاركة في الاستحقاقات القارية والعالمية القادمة وعلى رأسها بطولة العالم في اليونان ودورة الألعاب الآسيوية للصالات المغلقة والفنون القتالية في تايلاند ويهدف المنتخب في جميع مشاركاته إلى تحقيق نتائج مشرفة ورفع علم الدولة على منصات التتويج.

وقال:"يعكس نجاح جميع أعضاء المنتخب في اجتياز مرحلة الميزان الجهود الكبيرة التي بذلت خلال مرحلة التحضير للبطولة، فضلا عن احترافية والتزام اللاعبين بتوجيهات الجهاز الفني، ما يؤهلهم للمنافسة بقوة والتفوق في مواجهة مجموعة من أفضل لاعبي العالم".

وأوضح أن اللاعبين يدركون أهمية بطولات الجائزة الكبرى ومساهمتها في رفع تصنيف المنتخب الوطني المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب الأفضلية على صعيد القرعة، وجدول منافسات بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان في أكتوبر المقبل.

من جانبه قال سلطان حسن لاعب منتخبنا الوطني، الذي ينافس في فئة وزن 69 كجم:" نطمح إلى تمثيل الوطن بأفضل صورة، وتحقيق لقب جديد يعزز رصيد الدولة من الإنجازات .. استعدينا جيدا لهذا الاستحقاق خلال الأسابيع الماضية، ولدينا رغبة قوية في مواصلة التألق على الساحة الدولية".

وأضاف "خضعنا لبرنامج تدريبي مكثف على الصعيدين البدني والذهني، وتضمنت تدريباتنا الفنية مجموعة من التقنيات المتقدمة واستراتيجيات اللعب المختلفة، ما يعزز من استعداداتنا للمنافسة على أعلى المستويات في البطولة، ونحن واثقون من قدرتنا على تقديم أداء مميز وتحقيق نتائج مشرفة".

تضم بعثة المنتخب الوطني 19 لاعبا ولاعبة من أصحاب الخبرة والشباب والمواهب الصاعدة، ممن سبق لهم تحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في المشاركات الدولية، وهم راشد الشحي وعمر السويدي ومحمد الكتبي في وزن (56 كجم)، ومايد الشحي وخالد البلوشي في وزن (62 كجم)، ومحمد السويدي وسلطان حسن في وزن (69 كجم)، ومهدي العولقي وسلطان الحوسني في وزن (77 كجم)، وسعيد الكبيسي في وزن (85 كيلوجرام) وهزاع فرحان في وزن (+94 كجم).

وفي فئة السيدات يضم المنتخب بلقيس عبد الكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كجم)، وميثاء شريم في وزن (48 كجم)، وأسماء الحوسني في وزن (52 كجم)، والعنود الحوسني في وزن (57 كجم)، وشما الكلباني وبشاير المطروشي في وزن (63 كجم)، ومهرة محفوظ في وزن (70 كجم).

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