مهرجان "دبا لبناء الاجسام" يعتمد مواعيد بطولاته في يوليو

المصدر: وام

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اعتمدت اللجنة المنظمة لمهرجان دبا الرياضي لبناء الأجسام، التوقيتات الرسمية للبطولات التي ستقام خلال الفترة من 18 إلى 21 يوليو المقبل، في مسرح مركز الإبداع بالفجيرة.

وقال سالم خميس الصريدي رئيس اللجنة المنظمة، إن المهرجان، ووفق الاتفاق المبرم مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، سيشهد إقامة بطولة الأبطال العربية لمصارعة الذراعين يوم 18 يوليو المقبل، ويليه التسجيل والميزان لبطولات بناء الاجسام والفيزيك في اليوم التالي.

وأضاف أن المهرجان يتضمن إقامة بطولة الإمارات يوم 20 يوليو، للاعبين المواطنين والمقيمين في كافة الأوزان، والتي سيتم على أساسها اختيار أفضل العناصر للانضمام لتشكيلة المنتخب الوطني المرشح للمشاركة في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية لبناء الأجسام، وفق ما أعلنه الجهاز الفني للمنتخب.

وأكد أن اليوم الختامي سيشهد إقامة بطولة تحدي دبا كلاسيك المفتوحة في نسختها السادسة لجميع الجنسيات ، مشيدا بدعم ورعاية الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد والأعضاء واللجان الفنية المساندة لتنظيم هذا المهرجان.

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