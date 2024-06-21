منتخب المبارزة يشارك في بطولة آسيا للعموم بالكويت

المصدر: وام

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يشارك منتخب الإمارات للمبارزة في بطولة آسيا للعموم للرجال والسيدات، التي تنطلق غدا وتستمر حتى 27 يونيو الجاري في الكويت، في الأسلحة الثلاث "الفلوريه والسابر والايبيه"، كآخر بطولات الموسم الرياضي الجاري.

ويضم منتخب الإمارات، 4 لاعبين ولاعبات هم نهيان العزعزى في "سلاح الفلوريه"، وخليفة العبري، ومهرا عبد الله في "سلاح السابر"، ومحمد المازمي في "سلاح الايبيه".

وأكد علي المرزوقي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للمبارزة، أن المشاركة في هذه البطولة تأتي كختام لموسم حافل بالمشاركات المحلية والخارجية لجميع الفئات.

وأشار إلى أن البطولة الآسيوية تحظى بمشاركة كبيرة من معظم دول القارة على مستوى فئة العموم للرجال والسيدات، من نخبة لاعبي آسيا الذين يبلغ عددهم 320 لاعباً ولاعبة من 36 دولة.

وأوضح أن بعثة المنتخب الوطني يرأسها موسى البلوشي الأمين العام للاتحاد، وتضم كل من أسامة عادل المدير الفني، وفيرجل مارسيا مدرب المنتخب، والإدارية صالحة آل على.

وأكد أن البطولة تكتسب أهمية كبرى لأنها تساعد اللاعبين في اكتساب النقاط لتحسين التصنيف الدولي، ومن المتوقع أن تتسم منافساتها بالقوة في ظل مشاركة نخبة لاعبي القارة حيث تعد مرحلة إعداد قوية للاعبي القارة المشاركين في أولمبياد "باريس 2024".

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