أبوظبي تستضيف نهائيات «مونديال السوبر كروس» 4 ديسمبر

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف العاصمة أبوظبي 4 ديسمبر المقبل في الاتحاد آرينا بجزيرة ياس، وللمرة الثانية على التوالي منافسات الجولة الختامية لبطولة العالم للسوبر كروس والمعتمدة من الاتحاد الدولي للدراجات النارية. وتقام المنافسة قبل 4 أيام من انطلاقة سباق جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا1.

وكشفت شركة «إس أكس غلوبال»، الجهة المروجة للبطولة، عن روزنامة الحدث، الجولة الأولى 26 أكتوبر المقبل في كندا، ويومي 23 و24 نوفمبر المقبل في استراليا، ثم أبوظبي ومنافسات الجولة الختامية وتتويج بطل العالم لموسم 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز