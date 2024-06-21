دبي تجمع أكبر الشركات العالمية في الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة

المصدر: دبي- البيان

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تستضيف دبي كبرى الشركات العالمية والمختصين الدوليين في مجال الذكاء الاصطناعي للمشاركة في «ملتقي دبي الدولي للذكاء الاصطناعي في الرياضة»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت شعار نحو «صناعة مستقبل الرياضة»، الثلاثاء المقبل في مقر المجلس بحي دبي للتصميم.

ويجمع هذا الملتقى أكبر الجهات والشركات المختصة في استخدامات الذكاء الاصطناعي والابتكار في الرياضة، ويستعرض أبرز التجارب الناجحة في هذا المجال للمؤسسات والكيانات الرياضية، كما يوفر هذا التجمع فرصاً للتواصل والتعاون ومشاركة رفيعة المستوى مع صناع القرار وأصحاب القرار في تلك الشركات، محاكياً بذلك ملتقيات مماثلة عقدت في كل من مدريد ولندن وباريس ونيويورك وسنغافورة وملبورن وبوينس آيرس وساو باولو.

ويتحدث في الملتقى نخبة من صناع القرار في شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمية، وفي مقدمتهم سيباستيان لانسيسترمير مدير إدارة الرياضة والشركات في مايكروسوفت والرئيس التنفيذي لمركز الابتكار الرياضي الدولي، وإينيغو بونيلا من شركة سبورتيان المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الرياضي والتي تعمل على تحليل البيانات والأرقام في الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليغا»، وشركة نيلسين، وألترا إكس. ويسلط المتحدثون في الملتقى الضوء على أحدث الأبحاث العلمية ويستعرضون آخر الابتكارات التكنولوجية، كما سيتم بحث سبل توحيد الجهود وتكوين شراكات جديدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة.

ويؤكد تنظيم هذا الملتقى على الدور الريادي لإمارة دبي كمركز دولي لشركات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي وكوجهة رياضية عالمية، ويهدف إلى عرض أبرز التجارب في استخدامات الذكاء الاصطناعي في الرياضة من قبل الشركات المختصة في هذا المجال، وربط المؤسسات الرياضية المحلية بالشركات العالمية في مجال الابتكار الرياضي من أجل تطوير فرص الأعمال وتطوير تلك المؤسسات، والتعريف بالفرص الاستثمارية والتسهيلات القائمة في مجال الذكاء الاصطناعي في دبي.

ويستهدف الملتقى الكوادر العاملة في الأندية والشركات الرياضية الحكومية والخاصة والأكاديميات الرياضية، والشركات العاملة في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي الرياضي، والجامعات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، والمدربين الرياضيين وأفراد الأجهزة الفنية والطبية والإدارية للفرق الرياضية بمختلف تخصصاتهم الرياضية والفنية، وأصحاب ومدراء المنشآت الرياضية، ومنظمو الفعاليات الرياضية، والخبراء والمختصين.

ويأتي هذا الملتقى مواصلة لجهود مجلس دبي الرياضي الذي بدأ رحلته مع الذكاء الاصطناعي في عام 2019 بتنظيم «مؤتمر ومعرض دبي للذكاء الاصطناعي الرياضي» «DAIS» الأول من نوعه في المنطقة، الذي أقيم تحت شعار «معاً نصنع مستقبل الرياضة»، واستضاف أكثر من 50 خبيراً ومتخصصاً في القطاع الرياضي من 30 دولة حول العالم شاركوا في أكثر من 25 ورشة عمل وجلسة، استعرضوا تجاربهم العالمية في تطبيق الذكاء الاصطناعي بكل مجالات الحياة وبالأخص في المجال الرياضي.

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