اتحاد الغولف ينظم دورة تدريبية لمدرسي التربية الرياضية

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يواصل اتحاد الغولف جهوده الحثيثة نحو توسيع زيادة انتشار واتساع قاعدة اللعبة بالدولة على أسس صحيحة، بتنظيمه أول من أمس، بالتعاون مع مؤسسة مدارس الإمارات، دورة تدريبية شملت 30 من مدرسي التربية الرياضية.

وأقيمت الدورة بدعم من مؤسسة «Golfway» التي تتخذ من عقارات جميرا مقراً لها، وشملت محاضرات نظرية وعملية عنت بأساسيات اللعبة وفقاً لنظم وقوانين الاتحاد الدولي و«R&A».

وتولى مدرب المنتخب الوطني كاميرون فان روين، بجانب نيك هوروك مدير الشراكة الاستراتيجية مستشار تطوير لعبة الغولف في «Golfway»، بتقديم محاضرات امتدت لثلاث ساعات ونصف، خلصت إلى تقديم أساسيات اللعبة ومهاراتها لمدرسي التربية الرياضية في المدارس.

وجاءت الدورة استمرارية للشراكة التي تربط اتحاد الغولف ومؤسسة مدارس الإمارات، في إدراج لعبة الغولف ضمن مناهج التربية الرياضية للطلبة، بما يسمح للمدرسين الحاصلين على هذه الدورات، في إيصال الأسس الصحيحة المتعلقة بممارسة لعبة الغولف، وتعزيز جهود اكتشاف المواهب التي تزخر بها مدارس الدولة.

زيادة الانتشار

وعلق أكرم سكيك مدير اتحاد الغولف، في تصريحات صحفية بقوله: «يواصل اتحاد الغولف جهوده الحثيثة نحو زيادة انتشار اللعبة وتوسيع قاعدتها على كافة المستويات والصعد، مضيفاً: «نتطلع مع الشركاء الاستراتيجيين ومؤسسة مدارس الإمارات، لضمان تطوير ونجاح وزيادة انتشار اللعبة على مستوى القواعد السنية والمبنية على أسس صحيحة، وأضاف» إن هذه المبادرة الهادفة تأتي وفق توجيهات مجلس إدارة اتحاد اللعبة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد.

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