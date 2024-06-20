منتخب اليد للناشئين يستعد للمشاركة في «الآسيوية»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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أعلن خالد أحمد البلوشي مدرب منتخب الإمارات لكرة اليد للناشئين، أن المنتخب سيواصل تحضيراته بمحطة إعداده الأخيرة اعتباراً من الأول من يوليو المقبل للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 10 للناشئين لكرة اليد «تصفيات بطولة العالم للناشئين تحت 18 سنة»، والمؤهلة لبطولة العالم 2025، التي تستضيفها مدينة شيراز الإيرانية خلال الفترة من 3 ولغاية 13 سبتمبر المقبل، ويشتمل على تجمعات داخلية ومباريات ودية محلية، إضافة لإقامة معسكر خارجي للمنتخب قبل انطلاق منافسات البطولة، وفق خطة الإعداد التي قدمها الجهاز الفني للمنتخب المكون من خالد أحمد البلوشي والمساعدين إبراهيم الأميري وطارق إبراهيم.

وأكد خالد البلوشي، أن تجهيز المنتخب للبطولة الآسيوية من ضمن أولويات الاتحاد الإماراتي في الفترة الحالية من أجل الظهور المميز في الحدث، كما سيسعى الاتحاد لتوفير جل متطلبات الإعداد الجديد خلال الفترة السابقة والمقبلة وخاصة أن معظم عناصر المنتخب قد شاركوا في دورة الألعاب الخليجية «الإمارات 2024»، ولعبوا أمام 5 منتخبات خليجية منها 4 منتخبات مشاركة في البطولة، وكانت التجربة جيدة للغاية.

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