«دولي الجودو» يعتمد إقامة «أبوظبي غراند سلام» أكتوبر المقبل

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي أمس، اعتماد الاتحاد الدولي إقامة بطولة أبوظبي غراند سلام، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر المقبل، ضمن الأجندة الدولية للعام الجاري.

جاء ذلك في رسالة رسمية تلقاها الاتحاد الإماراتي من الاتحاد الدولي للعبة. وتشارك بعثة منتخبنا في معسكر بجورجيا، استعداداً لأولمبياد «باريس 2024»، ويستمر حتى يونيو الجاري، وتضم قائمة منتخبنا: نارمند بيان، وطلال شفيلي، وأرام جريجوريان، وظافر آرام، وعمر معروف، وبشيرات خرودي.

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