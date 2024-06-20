اليابانية أوساكا تشارك في ويمبلدون ببطاقة دعوة

المصدر: لندن - أ ف ب

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حصلت اليابانية ناومي أوساكا، إحدى بطلات البطولات الأربع الكبرى لكرة التنس، على بطاقة دعوة للمشاركة في القرعة الرئيسية في بطولة ويمبلدون الشهر المقبل، إلى جانب 3 بطلات أخريات هن: الدنماركية كارولاين فوزنياكي، والألمانية أنجيليك كيربر، والبريطانية إيما رادوكانو وستكون أوساكا «26 عاماً»، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، والفائزة مرتين ببطولتي أستراليا والولايات المتحدة المفتوحة، في القرعة الرئيسة لبطولة ويمبلدون للمرة الأولى منذ خمس سنوات، بعد أن أصبحت أماً، والأمر نفسه ينطبق على الدنماركية كارولاين فوزنياكي، بطلة أستراليا المفتوحة السابقة، والتي تصدرت التصنيف العالمي سابقاً.

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