مذكرة تفاهم بين الشارقة الدولي للرياضات البحرية وجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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ضمن خطة جامعة الشارقة الهادفة إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين مختلف جهات ومؤسسات المجتمع المحلي، والعمل على الاستفادة من الخبرات والكوادر العلمية والبحثية بها، وقعت الجامعة ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي مذكرة تفاهم مشترك تهدف إلى التعاون في تصنيع وتصميم القوارب المختلفة، وتطوير كفاءة المحركات ميكانيكياً وكهربائياً باستخدام الطاقة النظيفة من خلال خبرات الأساتذة وطلبة الأقسام العلمية في كلية الهندسة.

وقع الاتفاقية عن الجامعة الدكتور صلاح طاهر الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن نادي الشارقة للرياضات البحرية وقعها خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي.

وأشاد عيسى هلال الحزامي بهذا التعاون المشترك والذي بلا شك سوف يعود بالفائدة المشتركة على الجانبين، ويحقق الهدف المنشود من تلك الاتفاقية من حيث تطوير الخدمات والأنشطة والأدوات الرياضية التي يستخدمها النادي.

وأكد الدكتور صلاح طاهر نائب مدير الجامعة، اهتمام الجامعة بالتعاون مع العديد من مؤسسات المجتمع المحلي ومن بينها كافة المؤسسات والأندية الرياضية، مشيراً إلى أن الجامعة تضع كل إمكانياتها العلمية والبحثية في خدمة تلك الجهات وذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي لجامعة الشارقة.

من جانبه، أكد خالد جاسم المدفع رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية أهمية توقيع مثل هذه الاتفاقيات تماشياً مع استراتيجية النادي في عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والتعليمية على المستوى المحلي والدولي، خصوصاً وأن جامعة الشارقة غنية عن التعريف وتمتلك خبرات وكوادر علمية متخصصة في المجالات البحرية والتي تتيح للنادي فرصة مثالية لدفع العمل نحو التميز من خلال تصميم وتطوير صناعة القوارب والمحركات وهياكلها بكافة تخصصاتها باستخدام الطاقة النظيفة؛ إضافة إلى تبادل الخبرات بين الطرفين لخدمة الوطن والشارقة.

وتحدد بنود الاتفاقية مجالات ومحاور التعاون المختلفة ومنها المشاركة في إعداد وتقديم بحوث ودراسات تخصصية، واستشارات فنية في مجال تصنيع وتصميم القوارب وجميع ملحقاتها وموادها التصنيعية من قبل أعضاء الهيئة التدريسية والباحثين بالجامعة؛ وإتاحة الفرصة أمام طلبة كلية الفنون الجميلة والتصميم، للمشاركة بأعمالهم الإبداعية في مشاريع التصميم الداخلي للقوارب، وتصميم الهدايا والدروع التذكارية للنادي، والتصميم الداخلي لمقرات ومكاتب إدارة النادي؛ وكذلك مشاركة أعضاء النادي وذويهم واللاعبين في الدورات التدريبية العامة والخدمات الاستشارية والتي ينظمها مركز التعليم المستمر والتطوير المهني في الجامعة، وتوفير الفرص التدريبية والوظيفية لخريجي الجامعة، وغيرها من مجالات التعاون المختلفة.

حضر توقيع الاتفاقية كل من الدكتورة نادية الحوسني عميد كلية الفنون الجميلة والتصميم، والدكتورة سلامة الرحومي عميد شؤون الطالبات، والأستاذ الدكتور خليل عبد الموجود مساعد عميد كلية الهندسة؛ كما حضر كل من أحمد عيسى الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وحميد خلفان الكندي عضو مجلس إدارة النادي.

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