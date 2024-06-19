"البارالمبية الوطنية" تجهز لاعبيها لـ"باريس 2024"بمعسكرين محلي وأوروبي

المصدر: وام

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بدأت اللجنة البارالمبية الوطنية، تحضيرات اللاعبين المتأهلين إلى دورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024" للمشاركة في الدورة، من خلال معسكرين الأول محلي، والثاني خارجي يجري الإعداد له حاليا، ويتوقع أن يكون أوروبيا.

وتأهل للمشاركة في الألعاب البارالمبية باريس 2024، ثمانية لاعبين في الرماية، وألعاب القوى، والدراجات.

وقال سالم ذبيان المهيري، الأمين العام للجنةإ أن عدد اللاعبين المتأهلين إلى الألعاب البارالمبية سيرتفع مع نهاية شهر يونيو الجاري من 4 إلى 6 لاعبين، وذلك بحسب "الكوتة"، التي سيتم إعلانها رسميا من قبل اللجنة البارالمبية الدولية.

وأضاف: "طموحنا كبير بمواصلة الإنجازات في الألعاب البارالمبية، وصعود منصات التتويج، بعد النجاحات التي حققناها في مختلف المشاركات الخارجية، خلال الفترة الماضية، والتي شهدت حصول لاعبينا على ميداليات ملونة في بطولة العالم، والبطولة الآسيوية، وغيرها من المشاركات".

وأوضح أن موعد سفر البعثة إلى باريس هو 21 أغسطس المقبل.

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