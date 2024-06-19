راشد الملا يُشارك غداً في مونديال الدراجات المائية بطموح الدفاع عن الصدارة

المصدر: وام

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يشارك البطل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق نادي أبوظبي البحري، في بطولة العالم للدراجات المائية، التي تنطلق غدا الخميس، وتستمر حتى الأحد المقبل في مدينة أولبيا بجزيرة سردينيا الإيطالية، وذلك بمشاركة نخبة النجوم العالميين.

ويدافع الملا الذي يشارك في فئة الحركات الاستعراضية، عن صدارته للترتيب العام، التي حققها في الجولة الأولى من المونديال في فيتنام مارس الماضي، برصيد 47 نقطة.

ويطمح البطل الإماراتي إلى تعزيز هذه الصدارة عبر الجولة الثانية من أجل شق طريقه نحو اللقب السادس في مسيرته الرياضية.

ويعد الملا أول بطل إماراتي يتوّج بلقب البطولة خمس سنوات متتالية، ابتداء من موسم 2018 وحتى 2022.

وكان الملا أحرز عام 2022 العلامة الكاملة بتسجيل مائة نقطة في إنجاز فريد قل أن يتكرر في البطولة، وحل ثانيا في موسم 2023 في الترتيب العام بعد منافسة قوية مع الإيطالي روبرتو مارياني، الذي حصد لقب البطولة الموسم الماضي، برغم التساوي في النقاط بـ 94 نقطة لكل منهما.

وتبدأ البطولة غدا في أولبيا بمشاركة 4 فئات على مستوى بطولة العالم حيث ستكون البداية مع التسجيل الرسمي في اليوم الأول، ثم التجارب الحرة التي تنطلق بعد غد الجمعة في اليوم الثاني، ولاحقا المرحلة الأولى للبطولة يوم السبت ثم المرحلة الثانية والختامية الأحد المقبل.

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