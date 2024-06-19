كأس الإمارات لليد.. باكورة الموسم الجديد أكتوبر المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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أكد ناصر سالم الحمادي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة اليد، أن اتحاد اللعبة وضع التصور المبدئي للرزنامة الرسمية لموسم رجال كرة اليد، والذي سيشهد 6 مسابقات للفرق الثمانية التي ستشارك في الموسم 2024 - 2025 وهي الشارقة وشباب الأهلي، والنصر، والوصل، والجزيرة، والعين، ومليحة، ودبا الحصن. وتستهل في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل ببطولة كأس الإمارات، والتي ستقام خلالها بطولة السوبر الإماراتي بين بطلي الدوري والكأس للموسم الماضي، ممثلين بالشارقة صاحب إنجاز رباعية الموسم الماضي، وشباب الأهلي الذي حل وصيفاً في مسابقة الكأس، ومن ثم بطولة الدوري العام مع بداية نوفمبر. وسيتم تأجيل بعض المباريات خلال البطولة لمشاركة الشارقة، الذي أكد مشاركته، بالبطولة الآسيوية التي تحتضنها دولة قطر خلال الفترة من 13 وحتى 25 نوفمبر، بالإضافة لبعض الأندية التي ترغب بالمشاركة بهذه البطولة.

ومن المنتظر إقامة بطولة كأس السوبر الإماراتي البحريني «مباراة واحدة» بنسختها السابعة والمقرر أن تستضيفها مملكة البحرين، والنسخة الثانية من كأس السوبر الإماراتي السعودي «مباراة واحدة»، ولم يتحدد حتى الآن موعد إقامة البطولتين.

وعقب ختام بطولة الدوري تبدأ مباريات كأس الاتحاد مع بداية يناير 2025، والتي تقتصر المشاركة فيها على اللاعبين المواطنين لإفساح المجال أمام بعض اللاعبين المحترفين في أنديتنا للمشاركة مع منتخبات بلادهم في بطولة كأس العالم.

وأشار الحمادي، إلى أن ناديي الجزيرة ومليحة سيشاركان في البطولة العربية الـ 39 للأندية أبطال الدوري التي ستقام في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 15 وحتى 25 سبتمبر المقبل، موضحاً أن اتحاد اللعبة حرص على إتاحة الفرصة للأندية للمشاركة في البطولات الخارجية، في ظل تنوع المشاركات على مستوى الأندية والمنتخبات.

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