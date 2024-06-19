فوزنياكي تطلب دعم الأمهات اللاعبات في بطولات التنس

المصدر: لندن - د ب أ

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أكدت الدنماركية كارولين فوزنياكي «33 عاماً»، أنها تشعر بالاحترام بعد عودتها لرياضة التنس، لكنها تعتقد في الوقت ذاته أنه ينبغي بذل المزيد من الجهد لدعم الأمهات اللاعبات في البطولات. وأنهت فوزنياكي، المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، فترة اعتزالها المؤقت، وعادت للكرة الصفراء بعد توقف دام 3 أعوام ونصف العام، أنجبت خلالها طفلين.

وأثار والد فوزنياكي ومدربها بيوتر، ضجة الشهر الماضي عندما انتقد المسؤولين عن اللعبة في مقابلة أجراها مع وسائل إعلام بولندية، ووصف منافسات تنس السيدات بأنها «مرضية» بعد رفض القائمين على بطولة إيطاليا، وكذلك بطولة فرنسا المفتوحة «رولان غاروس»، إحدى مسابقات «غراند سلام» منح ابنته بطاقة دعوة للمشاركة فيهما.

اعتزال

وأشار بيوتر، إلى أن ابنته كانت محبطة للغاية لدرجة أنها قررت اعتزال اللعبة مرة أخرى قبل انطلاق الموسم المقبل، لكن اللاعبة الدانماركية نفت ذلك.

وتعتبر فوزنياكي إحدى أبرز نجمات التنس اللاتي لديهن أطفال، لكنها عكس اليابانية ناومي أوساكا والألمانية أنجيليكه كيربر، لا تتمتع بمركز متقدم في تصنيف لاعبات التنس المحترفات، بسبب غيابها الطويل عن الملاعب، وتعتمد على بطاقات الدعوة «وايلد كارد» للمشاركة في المسابقات الكبرى.

وحتى وقت قريب، لم تكن فوزنياكي تجد صعوبة في تحقيق ذلك، وهي لا تشارك والدها وجهة نظره بتعرضها لعدم الاحترام، رغم أنها تعتقد أنه ينبغي القيام بالمزيد فيما يتعلق بفهم احتياجات الأمهات.

وقالت فوزنياكي: «أعتقد أنني عوملت بشكل جيد للغاية، لقد احتضنتني البطولات حقاً بعودتي مع الأطفال، أتبادل وجهات النظر مع زميلاتي في اللعبة اللاتي أنجبن أطفالاً، حيث نتشارك الاعتقاد بأنه يتعين بذل المزيد من الجهد للاعبات العائدات من إجازة الأمومة». وأضافت: «تم النظر في الأمر لأنه من الواضح أن هناك الآن المزيد من اللاعبات اللاتي يرغبن في العودة، ولكن في الوقت نفسه، ليس الأمر مثل العودة من الإصابة».

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