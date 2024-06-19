الأمريكي ميرفي يحلم بذهبية سباحة 100 متر في أولمبياد باريس

المصدر: رويترز - واشنطن

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أكد السباح الأمريكي رايان ميرفي، أن رغبته في استعادة لقبه الأولمبي في سباق 100 متر ظهر، تشتعل أكثر من أي وقت مضى بعد أن نجح في التأهل إلى أولمبياد باريس.

وسجل السباح الأمريكي (28 عاماً) رقماً قياسياً أولمبياً عندما فاز بالميدالية الذهبية في ريو 2016، لكنه لم يتمكن من تحقيق أفضل من البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021، حيث احتل السباح الحائز على أربع ذهبيات أولمبية المركز الثالث في سباق 100 متر في طوكيو خلف اثنين من السباحين الروس.

وقال: أنا متحمس حقاً وبالتأكيد بعد خروجي من الألعاب الأولمبية الأخيرة بالبرونزية، أريد الفوز في كل مرة أنزل فيها حمام السباحة سواء أكان ذلك تدريباً أم نهائيات أولمبية، أريد الذهاب للأولمبياد والفوز بالذهبية.

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