أنس جابر تعلن عدم مشاركتها في دورة الألعاب الأولمبية بباريس

المصدر: دبي-عدنان الغربي

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أعلنت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا عن عدم مشاركتها في دورة الالعاب الاولمبية بباريس المقررة بين 26 يوليو و 11 أغسطس المقبلين.

و قالت أنس جابر في بيان نشرته على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي : " بعد التشاور مع فريقي الطبي بشأن المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 ، نرى أن التغيير السريع لأرضية اللعب من شأنه أن يعرض ركبتي للخطر ويعرض بقية موسمي للخطر، لسوء الحظ، لن أتمكن من المشاركة في أولمبياد باريس 2024".

و أضافت : "لطالما أحببت تمثيل بلدي في أي مسابقة، ومع ذلك، يجب أن أستمع إلى جسدي وأتبع نصيحة فريقي الطبي. أتمنى الأفضل لزملائي في الألعاب، وسأكون أكبر داعمة لهم".



وتواجه انس جابر اليوم الثلاثاء الصينية وانغ المصنفة 40 لحساب الدور 32 لبطولة برلين للتنس من فئة 500 نقطة التي تقام على الأرضية العشبية ويبلغ مجموع جوائز المالية 823 الف دولار.

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