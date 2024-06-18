«زورق الشارقة 17» بطلاً للجولة الثالثة من مونديال الفورمولا 1 بإيطاليا

المصدر: أبوظبي - أولبيا – وام

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أشاد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالإنجازات التي تسجلها زوارق الإمارات في البطولات العالمية والانتصارات المستحقة التي تحققها عن جدارة.

كما أثنى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، على فوز زورق «الشارقة 17» بلقب الجولة الثالثة لبطولة العالم للزوارق السريعة للفورمولا-1 التي أقيمت بإيطاليا، مشيراً إلى أنه يعد امتداداً للنجاحات التي تسجلها الزوارق الإماراتية المشاركة في هذه البطولة.

جاء ذلك، عقب نجاح «زورق الشارقة 17» بقيادة روستي ويت في تحقيق لقب السباق الرئيسي للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا1 والتي أقيمت أول من أمس في مدينة أولبيا الإيطالية بمشاركة 18 زورقاً.

وحصد الزورق الإماراتي اللقب بعد صموده وتألقه في 40 دورة كاملة هي مدة السباق، وجاء ثانياً الفرنسي بيتر مورين ممثل الفريق الصيني على زورق7، وثالثاً البولندي باتريك مارسازلايك على زورق 77. وتصدر زورق الشارقة 17 الترتيب العام للبطولة برصيد 77 نقطة مع نهاية هذه المرحلة بعد أداء مميز في الجولة. كما أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، أن الإنجازات العالمية ثمرة الدعم والرعاية والاهتمام اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة عامة والرياضات البحرية على وجه الخصوص، وله أثره الملموس في صدارة الرياضة الإماراتية للمشهد الدولي في العديد من الرياضات وأكبر وأقوى بطولة للزوارق السريعة.

وهنأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وقائد الزورق على الفوز في هذه الجولة، مشيراً إلى أن هذا التفوق هو نتاج تخطيط دقيق وعمل دؤوب وجهد كبير وضع قائد زورق «الشارقة 17» على منصة التتويج لتسلم جائزة البطل.

وأعرب عن تمنياته، بحظ أوفر للزوارق الإماراتية الأخرى المشاركة في الجولات المقبلة من هذه البطولة، والعودة إلى منصة التتويج، والعمل بكل قوة من أجل ذلك، وأن تسير جميعها على درب الانتصارات، وإحراز المراكز الأولى لتكون ألقاب البطولة إماراتية خالصة. على جانب أخر، شهد السباق تقلبات عدة بدأت مع انقلاب مبكر في الدورة الأولى لزورق ستيفان آراند «رقم 2» واستمرت سلسلة التوقفات مع تعطل زورق «الفيكتوري 4» بقيادة إريك ستارك والذي تصدر الترتيب العام قبل انطلاق السباق.

كما تعطل أيضاً زورق «أبوظبي 5» بقيادة البطل الإماراتي ثاني القمزي صاحب الترتيب الثاني حتى لحظة التعطل، وزورق أبوظبي 6 بقيادة ألبرتو كامبراتو.

حضر مراسم التتويج، خالد جاسم المدفع نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية عضو الاتحاد الدولي للرياضات البحرية رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد الحوسني مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

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