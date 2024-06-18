ماكلروي يبتعد في صدارة «السباق إلى دبي» للغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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وسع روري ماكلروي الفارق في صدارة ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للغولف، عقب حلوله وصيفاً في البطولة الأمريكية المفتوحة التي اختتمت أمس بنسختها الـ 124 في نورث كارولينا، خلف الأمريكي بريان ديشامبو الذي انتزع اللقب بعد يوم ختامي شهد العديد من التقلبات بين اللاعبين اللذين تبادلا التقدم قبل حسم اللاعب الشاب لقب البطولة للمرة الثانية في مسيرته.

وأنهى ماكلروي منافسات الحدث الذي يعتبر واحداً من البطولات الكبرى برصيد 5 ضربات تحت المعدل خلف ديشامبو الذي حقق 6 ضربات تحت المعدل، مما جعل الإيرلندي الشمالي يكسب 1.113 نقطة، ويرفع رصيده في الترتيب العالمي لـ «السباق إلى دبي» من رولكس الصادر اليوم الاثنين، إلى 2.964 نقطة، بفارق يصل إلى الضعف تقريباً عن السويدي سيباستيان سوديربيرج الذي يمتلك 1.583 نقطة.

ويتطلع ماكلروي للحفاظ على لقب بطل الجولة التي تحمل اسم «السباق إلى دبي» من رولكس، للعام الثالث على التوالي، والفوز بها للمرة السادسة في مسيرته.

وأصبح الأمريكي توني فيناو صاحب أكبر تقدم على ترتيب «السباق إلى دبي»، هذا الأسبوع، بعدما حل بالمركز الثالث في البطولة الأمريكية المفتوحة برصيد 4 ضربات تحت المعدل، ليتقدم 104 مراكز دفعة واحدة، ويصبح بالمركز 22 برصيد 722 نقطة.

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