ييتس دراج فريق الإمارات بطل طواف سويسرا

المصدر: (دبي - البيان)

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حقق فريق الإمارات للدراجات فوزاً مهماً في اليوم الأخير من طواف سويسرا، حيث فاز آدم ييتس باللقب العام متفوقاً على زميله جواو ألميدا الذي سبق له الفوز في مرحلة سباق الزمن النهائية الصعبة والممتدة من إيجل إلى فيلار سور أولون «15.7 كم»، محققاً ذلك بزمن قدره 23 دقيقة و33 ثانية ومتقدماً بفارق ضئيل على زميله آدم ييتس بحوالي 8 ثوانٍ، وبذلك يسجل فريق الإمارات فوزه الثالث والأربعين هذا الموسم. يذكر أن فريق الإمارات يحتل مركزاً جيداً قبل التنافس في طواف فرنسا المقبل.

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