23 ميدالية ملونة لسباحي مليحة في كأس الإمارات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي



في ختام بطولة كأس الإمارات المفتوحة للسباحة، أحرز سباحو نادي مليحه الرياضي إنجازاً مبهراً بحصدهم 23 ميدالية ملونة، حيث تمكن الأبطال من الفوز بـ 10 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

بهذا الإنجاز، يثبت نادي مليحة الرياضي مكانته المتميزة في الساحة الرياضية، مواصلاً مسيرته في تحقيق البطولات وتطوير المواهب الرياضية الشابة لا سيما في الألعاب الفردية.

من جانبه، أشاد عبدالله سالم خصوني الكتبي، نائب رئيس مجلس إدارة نادي مليحة الرياضي، بالجهود الكبيرة التي بذلها فريق النادي من السباحين، وكذلك الجهاز الإداري والمالي، وإدارة الألعاب الفردية. وأكد الكتبي أن هذا الإنجاز يعكس التفاني والعمل الجاد الذي تميز به النادي في تطوير مهارات لاعبيه وتأهيلهم لتحقيق مثل هذه النتائج المشرفة.

وقال الكتبي: فخورون للغاية بما حققه سباحونا في هذه البطولة، هذه النتائج تعكس التزامنا بتقديم الدعم الكامل لفرقنا الرياضية، وتؤكد على الكفاءة العالية لكل من شارك في هذا النجاح، سواء من اللاعبين أم الإداريين والمدربين.

وأضاف: سنعمل جاهدين على مواصلة هذا الزخم وتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، ونشكر جميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح الكبير.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز