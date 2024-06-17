منتخب الجوجيتسو يشارك في بطولة الجائزة الكبرى بتايلاند

المصدر: وام

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يشارك منتخبنا الوطني للجوجيتسو في بطولة الجائزة الكبرى بالعاصمة التايلاندية "بانكوك"، استعداداً للاستحقاقات المقبلة وعلى رأسها بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان خلال شهر أكتوبر القادم.

يضم منتخبنا الوطني، الذي يغادر غدا إلى تايلاند، في صفوفه مجموعة من لاعبي الخبرة، وعدداً من المواهب الشابة الطامحة إلى تحقيق إنجازات على الساحات المختلفة، حيث تشهد البطولة مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة من 29 دولة حول العالم، وتقام منافساتها خلال الفترة من 19 إلى 23 يونيو الجاري.

وتعد هذه المشاركة الخارجية الثانية للمنتخب من أصل خمس مشاركات تتضمنها أجندة المنتخب لهذا العام، حيث تألق أبطال الإمارات خلال مشاركتهم في بطولة آسيا للجوجيتسو التي استضافتها العاصمة أبوظبي الشهر الماضي واحتفظوا باللقب للعام الرابع على التوالي.

وتضم بعثة المنتخب الوطني 19 لاعبا ولاعبة هم راشد الشحي وعمر السويدي ومحمد الكتبي في وزن (56 كيلوجراماً)، ومايد الشحي وخالد البلوشي في وزن (62 كيلوجراماً)، ومحمد السويدي وسلطان حسن في وزن (69 كيلوجراماً)، ومهدي العولقي وسلطان الحوسني في وزن (77 كيلوجراماً)، وسعيد الكبيسي في وزن (85 كيلوجراماً) وهزاع فرحان في وزن (+94 كيلوجراماً).

ومن الفتيات تضم البعثة كلاً من بلقيس عبدالكريم وعائشة الشامسي في وزن (45 كيلوجراماً)، وميثاء شريم في وزن (48 كيلوجراماً)، وأسماء الحوسني في وزن (52 كيلوجراماً)، والعنود الحوسني في وزن (57 كيلوجراماً)، وشما الكلباني وبشاير المطروشي في وزن (63 كيلوجراماً)، ومهرة محفوظ في وزن (70 كيلوجراماً).

وقال مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو: بطولة الجائزة الكبرى في تايلاند محطة مهمة ضمن استعداداتنا للاستحقاقات العالمية القادمة وعلى رأسها بطولة العالم باليونان في أكتوبر المقبل.

وأضاف: توفّر مثل هذه البطولات عالية المستوى منصة مثالية تواكب خططنا الإعدادية للاعبي المنتخب الوطني، وإكسابهم المزيد من الخبرة واختبار مهاراتهم أمام أفضل لاعبي العالم، كما تتيح البطولة فرصة جيدة لتقييم أداء اللاعبين، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، والجوانب التي تحتاج إلى تركيز وتطوير خلال المرحلة المقبلة.

وقال رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني: مشاركة المنتخب الوطني للجوجيتسو في بطولة الجائزة الكبرى تندرج في إطار خطة استراتيجية متكاملة لإعداد اللاعبين للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأضاف: تتمتع البطولة بمستويات فنية عالية، لا سيّما أن نسبة كبيرة من لاعبي الدول المشاركة، سيشاركون في البطولات العالمية القادمة، لذا ستتوفر أمامنا فرص مهمة لتطوير أداء لاعبينا، وسنكون قادرين على اختبار مهاراتهم ومرونتهم وقدرتهم على التكيف ضد منافسين أقوياء، سنعمل معا على الارتقاء بالأداء ورفع معدلات الجاهزية للمنافسة على أعلى المستويات.

وقال اللاعب مايد الشحي: سعداء بالعودة إلى أجواء المنافسات الدولية، وسنسعى بكل قوة إلى حصد أكبر عدد من الميداليات الملونة، والاستفادة الفنية وتحقيق المكاسب من مواجهة نخبة من أفضل اللاعبين والمحترفين العالميين.

وأكد الشحي أن هذه البطولة جزء مهم من رحلة المنتخب نحو بطولة العالم.

وتكتسب بطولة الجائزة الكبرى أهمية خاصة كونها تساهم في رفع تصنيف المنتخب الوطني المعتمد لدى الاتحاد الدولي، ما يمنح المنتخب الأفضلية على صعيد القرعة وجدول منافسات بطولة العالم للجوجيتسو في اليونان.

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